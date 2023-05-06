Рецепт: Жареная свинина по-вьетнамски — С корицей и бадьяном

Ингредиенты:

морковь — 1 шт.;

соевый соус — 3 ст.л.;

корица — по вкусу;

рисовый уксус — 1 ст.л.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — по вкусу;

бадьян — 1 звездочка;

масло кунжутное — 1 ч.л.;

свинина жирная — 0,5 кг.;

сахар — 2 ст.л.

Способ приготовления: Мясо по-вьетнамски меня научили готовить сами вьетнамцы) Поэтому, рецепт, который вы увидите очень близок к оригиналу!

Если вы любите азиатскую кухню, то такое блюдо вам точно понравится, хотя тут и не будут присутствовать лягушки и улитки (которые я тоже умею готовить), а лишь жирная свининка.

Свинина должна быть обязательно с салом. Сала должно быть очень много, иначе блюдо не получится.

Итак, сразу предупреждаю, что мясо получается сладким и пряным. Но я его просто обожаю!

Берем свинину и режем брусочками. Я никогда не мою мясо. Не мою и все тут.

Далее, раскаливаем нашу сковородку, можно вок и заливаем масло. Его должно быть в меру. Не нужно лить слишком много.

Как только наше масло нагрелось, закидываем туда звездочку бадьяна. Это очень специфическая специя, известная всей Восточной Азии. Кстати, очень полезная. В ней содержится целая кладезь полезных веществ, витаминов, она снижает холестерин, повышает иммунитет и ее также используют в медицине. Наверное, вы все помните с детства аромат аниса в микстуре? Раньше я его ненавидела, сейчас-обожаю!

Запахи похожие.

Итак, разогреваем звездочку и тогда она отдаст весь свой пряный аромат маслу.

Теперь закидываем свинину и лучок, порезанный в произвольной форме. Здесь мельчешить не нужно, иначе наше блюдо превратится в кашу.

Все делаем быстро, перемешивая лопаточкой на сильном огне.

Сразу же добавляем сахар.

Вам может показаться, что сахара много! Но, на самом деле так и должно быть.

Получится карамельная корочка на мясе. Это выглядит красиво.

Затем добавляем морковь, также порезанную брусочками. Я люблю много моркови, поэтому кладу больше, чем нужно)

Как видите, морковь и лук также придадут сладость мясу.

Затем заливаем соевый соус. Тут смотрите по вкусу, потому что соевые соусы разные бывают. В рецепте указан концентрированный.

Все перемешиваем и засыпаем щепотку корицы. Только не переборщите!

Корица должна ощущаться, но не не горчить.

Жарим до того момента, как морковь станет полумягкой.

Закрываем крышкой и ждем минуты 3.

Затем открываем и заливаем рисовый уксус и кунжутное масло. Кунжутное масло тоже бывает разным, концентрированным и разбавленным, имейте это ввиду. Перемешиваем.

И можно уже начинать кушать, например с гарниром из пареного риса.

Кушать свинину по-вьетнамски нужно в горячем виде, потому что мясо у нас жирное.

Это так вкусно, что остановиться невозможно!

Моя дочь постоянно просит приготовить ей такую вкусняшку.

Масла от свинины будет много и им можно поливать рис.

Кстати, готовое блюдо можно украсить кунжутными семечками, но у меня их не оказалось.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.