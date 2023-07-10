Рецепт: Жареный хек — в маринаде

Ингредиенты:

тушка хека — 500 гр;

лук репчатый — 2 шт;

чеснок — 3 зуб;

устричный соус — 3 ст.л.;

соевый соус — 4 ст.л.

Способ приготовления: Сегодня приготовила рыбку хек. Очень хорошо пошла.

Итак берем большую рыбку.

Также для ее маринования понадобится много лука.

Рыбку моем, чистим, нарезаем порционными кусочками.

Чеснок натрем на терочке.

К рыбе добавляем лук и чеснок.

Добавляем меленый перец и кориандр.

Из соусов я использовала — соевый и устричный.

Также нам понадобятся соль и красный острый перец.

Четыре ложки соевого соуса и три ложки устричного соуса добавляем к рыбе.

И добавляем соль и красный перец. перемешиваем и оставляем мариноваться на пару часов.

Рыбку обваливаем в муке (я брала рисовую муку).

Обжариваем в масле.

В итоге у нас остался лук, он замариновался и будет очень вкусной добавкой к рыбе.

К луку добавляем ложку муки.

Теперь обжарим лук.

Рыбку выкладываем на тарелочку.

И сверху выкладываем обжаренный с мукой лук и подаем на стол.

Время приготовления: 1 ч.