Рецепт: Жареный хек — в маринаде

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Ингредиенты:
тушка хека — 500 гр;
лук репчатый — 2 шт;
чеснок — 3 зуб;
устричный соус — 3 ст.л.;
соевый соус — 4 ст.л.
Способ приготовления: Сегодня приготовила рыбку хек. Очень хорошо пошла.

Итак берем большую рыбку.

Также для ее маринования понадобится много лука.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Рыбку моем, чистим, нарезаем порционными кусочками.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Чеснок натрем на терочке.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

К рыбе добавляем лук и чеснок.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Добавляем меленый перец и кориандр.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Из соусов я использовала — соевый и устричный.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Также нам понадобятся соль и красный острый перец.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Четыре ложки соевого соуса и три ложки устричного соуса добавляем к рыбе.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

И добавляем соль и красный перец. перемешиваем и оставляем мариноваться на пару часов.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Рыбку обваливаем в муке (я брала рисовую муку).

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Обжариваем в масле.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

В итоге у нас остался лук, он замариновался и будет очень вкусной добавкой к рыбе.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

К луку добавляем ложку муки.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Теперь обжарим лук.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Рыбку выкладываем на тарелочку.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

И сверху выкладываем обжаренный с мукой лук и подаем на стол.

Рецепт: Жареный хек - в маринаде

Время приготовления: 1 ч.

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