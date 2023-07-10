Рецепт: Жареный хек — в маринаде

Ингредиенты:
тушка хека — 500 гр;
лук репчатый — 2 шт;
чеснок — 3 зуб;
устричный соус — 3 ст.л.;
соевый соус — 4 ст.л.
Способ приготовления: Сегодня приготовила рыбку хек. Очень хорошо пошла.
Итак берем большую рыбку.
Также для ее маринования понадобится много лука.
Рыбку моем, чистим, нарезаем порционными кусочками.
Чеснок натрем на терочке.
К рыбе добавляем лук и чеснок.
Добавляем меленый перец и кориандр.
Из соусов я использовала — соевый и устричный.
Также нам понадобятся соль и красный острый перец.
Четыре ложки соевого соуса и три ложки устричного соуса добавляем к рыбе.
И добавляем соль и красный перец. перемешиваем и оставляем мариноваться на пару часов.
Рыбку обваливаем в муке (я брала рисовую муку).
Обжариваем в масле.
В итоге у нас остался лук, он замариновался и будет очень вкусной добавкой к рыбе.
К луку добавляем ложку муки.
Теперь обжарим лук.
Рыбку выкладываем на тарелочку.
И сверху выкладываем обжаренный с мукой лук и подаем на стол.
Время приготовления: 1 ч.