Рецепт: Жареный карп — С сухарями и адыгейской солью.

Ингредиенты:
рыба карп — 300 гр;
соль адыгейская — по вкусу;
панировочные сухари — по необходимости;
масло подсолнечное — по необходимости
Способ приготовления: Муж в этом году открыл сезон рыбалки. Озеро у нас прямо под окном. Поймал первого карпенка. Решила пожарить. Так на ужин появился жареный карп. Хоть и совсем небольшой.
Почистила как положено. Чешую, внутренности убрала. Отрезала голову, плавники и разрезала на куски. Всего два кусочки получилось. Но если рыба большая, то конечно будет больше.
Сделала надрезы.
Обсыпала адыгейской солью. И панировочными сухарями. Можно конечно специальной приправой для рыбы. Но не оказалось дома. И вместо сухарей — обвалять в обычной муке.
На разогретую с подсолнечным маслом сковороду поместила кусочки.
Обжарила с одной стороны.
Через несколько минут перевернула на другую.
Можно было поесть с любым гарниром. Пюре картофельное, гречка, рис, макароны, тушеная капуста. Я просто со свежими огурчиками.
Очень вкусный жареный карп!
Время приготовления: 30 мин.