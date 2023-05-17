Рецепт: Жареный карп — С сухарями и адыгейской солью.

Ингредиенты:

рыба карп — 300 гр;

соль адыгейская — по вкусу;

панировочные сухари — по необходимости;

масло подсолнечное — по необходимости

Способ приготовления: Муж в этом году открыл сезон рыбалки. Озеро у нас прямо под окном. Поймал первого карпенка. Решила пожарить. Так на ужин появился жареный карп. Хоть и совсем небольшой.

Почистила как положено. Чешую, внутренности убрала. Отрезала голову, плавники и разрезала на куски. Всего два кусочки получилось. Но если рыба большая, то конечно будет больше.

Сделала надрезы.

Обсыпала адыгейской солью. И панировочными сухарями. Можно конечно специальной приправой для рыбы. Но не оказалось дома. И вместо сухарей — обвалять в обычной муке.

На разогретую с подсолнечным маслом сковороду поместила кусочки.

Обжарила с одной стороны.

Через несколько минут перевернула на другую.

Можно было поесть с любым гарниром. Пюре картофельное, гречка, рис, макароны, тушеная капуста. Я просто со свежими огурчиками.

Очень вкусный жареный карп!

Время приготовления: 30 мин.