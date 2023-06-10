Рецепт: Желейно-сметанный десерт с свежими фруктами — И печеньем

Ингредиенты:
клубника — 200 гр;
печенье — 50 гр;
йогурт — 200 гр;
сметана 15% — 150 мл.;
желатин — 10 гр.
Способ приготовления: Приветствую сладкоежки, хочу поделиться с вами лёгким десертом. В меру сладкий, простой в приготовлении, а самое главное такой десерт можно даже на ночь.
Первым делом необходимо замочить желатин и дать ему время постоять для набухания.
Теперь готовим основу. Для этого возьмите 200 гр. мягкого творожка и сметану. Тщательно перемешиваем.
После того как желатин набухнет, растопите его на водяной бане или в микроволновке импульсами, затем добавьте в йогуртово-сметанную массу и перемешайте. Подготовьте креманки и залейте массу на четверть.
Отправляем в холодильник для застывания буквально на 15 минут.
Тем временем подготавливаем клубнику.
Достаем креманки и засыпаем в них клубнику. Кроме того, я решила для пикантности добавить хрустящий слой, а именно печенье.
И заливаем остатком йогуртовой массы. И снова отправляем в холодильник для полного застывания.
После того, как наш десерт зафиксируется, украшаем по желанию.
Для этого я сверху положила клубнику и залила клубничным вареньем.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.