Рецепт: Желейно-сметанный десерт с свежими фруктами — И печеньем

Ингредиенты:

клубника — 200 гр;

печенье — 50 гр;

йогурт — 200 гр;

сметана 15% — 150 мл.;

желатин — 10 гр.

Способ приготовления: Приветствую сладкоежки, хочу поделиться с вами лёгким десертом. В меру сладкий, простой в приготовлении, а самое главное такой десерт можно даже на ночь.

Первым делом необходимо замочить желатин и дать ему время постоять для набухания.

Теперь готовим основу. Для этого возьмите 200 гр. мягкого творожка и сметану. Тщательно перемешиваем.

После того как желатин набухнет, растопите его на водяной бане или в микроволновке импульсами, затем добавьте в йогуртово-сметанную массу и перемешайте. Подготовьте креманки и залейте массу на четверть.

Отправляем в холодильник для застывания буквально на 15 минут.

Тем временем подготавливаем клубнику.

Достаем креманки и засыпаем в них клубнику. Кроме того, я решила для пикантности добавить хрустящий слой, а именно печенье.

И заливаем остатком йогуртовой массы. И снова отправляем в холодильник для полного застывания.

После того, как наш десерт зафиксируется, украшаем по желанию.

Для этого я сверху положила клубнику и залила клубничным вареньем.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.