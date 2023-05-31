Рецепт: Кабачки жареные, закусочные — Очень красивое и вкусное блюдо.

Ингредиенты:
кабачек молодой малый — 2 шт;
масло подсолнечное для жарки — 3 ст.л;
чеснок — 2 зубка;
укроп зеленый — пучок;
сванская соль — 1 ч.л;
хмели-сунели — 0,5 ч.л;
майонез — 3 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
Подошла пора молодых кабачков, блюда из них можно готовить всевозможные, всё вкусно и красиво.
Это блюдо, вернее эту подливу придумала на праздничный стол и не прогадала.
готовить легко и быстро, особого умения не требуется.
Два кабачка, одинакового размера мою, чищу от пятнышек.
Нарезаю на сантиметровые слайсы.
На сковороду наливаю масло, довожу его до кипения и опускаю кусочки. Сразу подготавливаю тарелку с бумажными полотенцами, они со сковороды сразу впитают лишнее масло.
Обжариваю с двух сторон. Заметили, не солю ничего, соль будет в соусе.
Пока жарятся кабачки. готовлю соус.
У меня всегда есть приправа хмели сунели и сванская соль, во вторые блюда добавляю вместо соли.
Укропа не жалейте, в соусе он очень вкусный.
Укроп режу очень мелко, а чеснок давлю через чеснокодавку. добавляю майонез. Любой. Кто не любит майонез. то вполне подойдёт сметана.
Вилкой всё хорошо вымешиваю.
Слайсы кабачка, просушенные на бумаге, выкладываю на тарелку.
У меня большая, десертная тарелка, кабачков много.
На каждый кусочек кладу маленькую ложку соуса. Он солёный от сванской соли. острый, так как в сванской соле есть и острый перец.
Можно украсить тем, что есть под рукой, кусочком огурчика или болгарского перца. У меня перец.
Украшаю перцем, всё готово и вкусно и очень красиво.
На праздничном столе это блюдо уходит быстро и без остатка.
Быстро, не дорого и очень вкусно.
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.