Рецепт: Кабачки жареные, закусочные — Очень красивое и вкусное блюдо.

Ингредиенты:

кабачек молодой малый — 2 шт;

масло подсолнечное для жарки — 3 ст.л;

чеснок — 2 зубка;

укроп зеленый — пучок;

сванская соль — 1 ч.л;

хмели-сунели — 0,5 ч.л;

майонез — 3 ст.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

Подошла пора молодых кабачков, блюда из них можно готовить всевозможные, всё вкусно и красиво.

Это блюдо, вернее эту подливу придумала на праздничный стол и не прогадала.

готовить легко и быстро, особого умения не требуется.

Два кабачка, одинакового размера мою, чищу от пятнышек.

Нарезаю на сантиметровые слайсы.

На сковороду наливаю масло, довожу его до кипения и опускаю кусочки. Сразу подготавливаю тарелку с бумажными полотенцами, они со сковороды сразу впитают лишнее масло.

Обжариваю с двух сторон. Заметили, не солю ничего, соль будет в соусе.

Пока жарятся кабачки. готовлю соус.

У меня всегда есть приправа хмели сунели и сванская соль, во вторые блюда добавляю вместо соли.

Укропа не жалейте, в соусе он очень вкусный.

Укроп режу очень мелко, а чеснок давлю через чеснокодавку. добавляю майонез. Любой. Кто не любит майонез. то вполне подойдёт сметана.

Вилкой всё хорошо вымешиваю.

Слайсы кабачка, просушенные на бумаге, выкладываю на тарелку.

У меня большая, десертная тарелка, кабачков много.

На каждый кусочек кладу маленькую ложку соуса. Он солёный от сванской соли. острый, так как в сванской соле есть и острый перец.

Можно украсить тем, что есть под рукой, кусочком огурчика или болгарского перца. У меня перец.

Украшаю перцем, всё готово и вкусно и очень красиво.

На праздничном столе это блюдо уходит быстро и без остатка.

Быстро, не дорого и очень вкусно.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.