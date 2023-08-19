Рецепт: Кабачки по-корейски — адаптированный рецепт под /Россию

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Ингредиенты:
кабачки — 1 кг;
соевый соус — 200 мл;
мед — 1 ст.л.;
устричный соус — 1 ст.л.;
красный горький перц — 1 ч.л.;
чеснок — 3 зуб.;
корень имбиря — 20 гр;
укроп сушеный — 1 ч.л.;
гарам масала — 1 ч.л.
Способ приготовления: Хочу представить вам потрясающий рецепт кабачков по-корейски адаптированный под наши возможности.

Итак сейчас пора кабачков, потому надо их как-то готовить.

Берем кабачок.

Нарезаем сначала кольцами.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Потом нарезаем брусочками.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Добавляем в кабачки соли и даем постоять полчасика, чтобы избавиться от лишней жидкости. И пока готовим заправку.

Соевый соус, мед, устричный соус (по возможности), острый перец.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

В 200 мл. соевого соуса отправляем столовую ложку меда.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Сюда же добавляем столовую ложку устричного соуса.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Обязательно сюда понадобится чеснок и имбирь по вкусу.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Чеснок натираем на терке.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Также натираем имбирь.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Чеснок и имбирь, а также красный острый перец добавляем к соевому соусу.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Все перемешиваем. И добавляем черный молотый перец и сухой укроп.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Также понадобится

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Все перемешиваем.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Кабачки отжимаем и обжариваем на максимальном огне.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Заправку отправляем к кабачкам и тушим минут 10.

Рецепт: Кабачки по-корейски - адаптированный рецепт под /Россию

Уверяю — это просто обалденно вкусно! Советую приготовить!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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