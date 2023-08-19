Рецепт: Кабачки по-корейски — адаптированный рецепт под /Россию

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

соевый соус — 200 мл;

мед — 1 ст.л.;

устричный соус — 1 ст.л.;

красный горький перц — 1 ч.л.;

чеснок — 3 зуб.;

корень имбиря — 20 гр;

укроп сушеный — 1 ч.л.;

гарам масала — 1 ч.л.

Способ приготовления: Хочу представить вам потрясающий рецепт кабачков по-корейски адаптированный под наши возможности.

Итак сейчас пора кабачков, потому надо их как-то готовить.

Берем кабачок.

Нарезаем сначала кольцами.

Потом нарезаем брусочками.

Добавляем в кабачки соли и даем постоять полчасика, чтобы избавиться от лишней жидкости. И пока готовим заправку.

Соевый соус, мед, устричный соус (по возможности), острый перец.

В 200 мл. соевого соуса отправляем столовую ложку меда.

Сюда же добавляем столовую ложку устричного соуса.

Обязательно сюда понадобится чеснок и имбирь по вкусу.

Чеснок натираем на терке.

Также натираем имбирь.

Чеснок и имбирь, а также красный острый перец добавляем к соевому соусу.

Все перемешиваем. И добавляем черный молотый перец и сухой укроп.

Также понадобится

Все перемешиваем.

Кабачки отжимаем и обжариваем на максимальном огне.

Заправку отправляем к кабачкам и тушим минут 10.

Уверяю — это просто обалденно вкусно! Советую приготовить!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.