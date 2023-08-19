Рецепт: Кабачки по-корейски — адаптированный рецепт под /Россию

Ингредиенты:
кабачки — 1 кг;
соевый соус — 200 мл;
мед — 1 ст.л.;
устричный соус — 1 ст.л.;
красный горький перц — 1 ч.л.;
чеснок — 3 зуб.;
корень имбиря — 20 гр;
укроп сушеный — 1 ч.л.;
гарам масала — 1 ч.л.
Способ приготовления: Хочу представить вам потрясающий рецепт кабачков по-корейски адаптированный под наши возможности.
Итак сейчас пора кабачков, потому надо их как-то готовить.
Берем кабачок.
Нарезаем сначала кольцами.
Потом нарезаем брусочками.
Добавляем в кабачки соли и даем постоять полчасика, чтобы избавиться от лишней жидкости. И пока готовим заправку.
Соевый соус, мед, устричный соус (по возможности), острый перец.
В 200 мл. соевого соуса отправляем столовую ложку меда.
Сюда же добавляем столовую ложку устричного соуса.
Обязательно сюда понадобится чеснок и имбирь по вкусу.
Чеснок натираем на терке.
Также натираем имбирь.
Чеснок и имбирь, а также красный острый перец добавляем к соевому соусу.
Все перемешиваем. И добавляем черный молотый перец и сухой укроп.
Также понадобится
Все перемешиваем.
Кабачки отжимаем и обжариваем на максимальном огне.
Заправку отправляем к кабачкам и тушим минут 10.
Уверяю — это просто обалденно вкусно! Советую приготовить!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.