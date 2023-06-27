Рецепт: Кабачки с морковью по-корейски — остренькая пикантная закуска

Ингредиенты:

кабачок молодой — 3 шт;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

зелень — пучок;

специи — 2 ст.л;

соевый соус — 2 ст.л;

масло растительное — 2-3 ст.л;

уксус 9% — 2 ст.л;

чеснок — 4-5 зубчиков

Способ приготовления: Хочу поделиться с вами очень вкусным салатом из молодых кабачков по-корейски. Сейчас как раз сезон кабачков.

Берем несколько кабачков.

Моем их и нарезаем брусочками.

Крупную луковицу нарежем.

Морковь натираем тонко соломкой как для моркови по-корейски.

Также понадобится много зелени (кинза обязательно) и чеснок.

Из специй черный перец и кориандр, которые я молола в кофемолке, а также красный молотый острый перец.

Начинаем собирать наш салат.

Добавляем специи, соль и сахар.

Заправляем салат соевым соусом (2 столовые ложки), уксусом (2 столовые ложки) и раскаленным растительным маслом (2 столовые ложки).

Перемешиваем и даем постоять в холодильники минимум 2 часа, но на второй день салат особенно вкусный.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.