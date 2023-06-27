Рецепт: Кабачки с морковью по-корейски — остренькая пикантная закуска

Ингредиенты:
кабачок молодой — 3 шт;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
зелень — пучок;
специи — 2 ст.л;
соевый соус — 2 ст.л;
масло растительное — 2-3 ст.л;
уксус 9% — 2 ст.л;
чеснок — 4-5 зубчиков
Способ приготовления: Хочу поделиться с вами очень вкусным салатом из молодых кабачков по-корейски. Сейчас как раз сезон кабачков.
Берем несколько кабачков.
Моем их и нарезаем брусочками.
Крупную луковицу нарежем.
Морковь натираем тонко соломкой как для моркови по-корейски.
Также понадобится много зелени (кинза обязательно) и чеснок.
Из специй черный перец и кориандр, которые я молола в кофемолке, а также красный молотый острый перец.
Начинаем собирать наш салат.
Добавляем специи, соль и сахар.
Заправляем салат соевым соусом (2 столовые ложки), уксусом (2 столовые ложки) и раскаленным растительным маслом (2 столовые ложки).
Перемешиваем и даем постоять в холодильники минимум 2 часа, но на второй день салат особенно вкусный.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.