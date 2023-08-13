Рецепт: Кабачковая икра — По-домашнему

Ингредиенты:

кабачки — 2кг;

морковь — 6штук;

томаты — 8штук;

масло растительное — 50мл;

лук репчатый — 2 головки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

чеснок сушеный — 2 ст.л.

Способ приготовления: Доброго хорошего всем денечка!

Сегодня готовим кабачковую икру. Эта лёгкая овощная закуска придется по вкусу и детям и взрослым. Можно сразу кушать, а можно на зиму заготовить. Кабачков сейчас продают очень много и недорого. Делать ее быстро и нетрудно.

Берём молодые кабачки, моем, если есть семена, удаляем. Режем кубиками. Лук репчатый нарезаем кубиками. Морковь моем, чистим, можно на тёрке, можно кубиками нарезать. Берём глубокую сковороду или казан. Наливаем масло растительное на дно, разогреваем. Кладём лук, жарим 1 минуту. Кладём морковь, жарим 2 минуты. кладем кабачки. Помидоры режем пополам, кладём к овощам, жарим до готовности. Добавляем соль, сахар, чеснок сушеный. Перемешиваем, убавляем огонь, оставляем томиться. Как овощи будут готовы, взбиваем блендером до однородной массы. Прогреваем в кастрюле икру, помешивая. Банки стерилизуем. Выкладываем икру в баночки. Переворачиваем, накрываем пледом. Оставляем на ночь. утром убираем в холодильник или погреб. Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.