Рецепт: Кабачковая запеканка — С творогом и зеленью

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

творог — 150 гр.;

яйца куриные — 1 шт.;

лук зеленый — 1 шт.;

укроп зеленый — 1 пучок;

соль — щепотка

Способ приготовления: Доброго времени суток. Сезон кабачка в самом разгаре. Наша задача сделать блюдо не только вкусным, но и полезным, а значит таким который не навредит нашей фигуре.

Для начала берём кабачок среднего размера, у меня примерно 250 гр. Обрезаем края и трем на крупной тёрке.

Солим по вкусу и оставляем на минут 15, затем отжимаем лишнюю жидкость.

Затем берём творог и добавляем к отжатому кабачку

далее зелень: зелёный лук и укроп.

И в последнюю очередь отправляем в тесто яйцо.

Хорошенько перемешиваем и вылаживаем в форму.

Я выпекаю в силиконовой форме с высокими стенками.

Ставим запеканку в разогретую до 180 градусов духовку до золотистой корочки. По времени это примерно 30-40 минут.

Оставляем в духовке до полного остывания и можно подавать на стол.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.