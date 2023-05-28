Рецепт: Кабачковая запеканка — С творогом и зеленью

Ингредиенты:
кабачок — 1 шт.;
творог — 150 гр.;
яйца куриные — 1 шт.;
лук зеленый — 1 шт.;
укроп зеленый — 1 пучок;
соль — щепотка
Способ приготовления: Доброго времени суток. Сезон кабачка в самом разгаре. Наша задача сделать блюдо не только вкусным, но и полезным, а значит таким который не навредит нашей фигуре.
Для начала берём кабачок среднего размера, у меня примерно 250 гр. Обрезаем края и трем на крупной тёрке.
Солим по вкусу и оставляем на минут 15, затем отжимаем лишнюю жидкость.
Затем берём творог и добавляем к отжатому кабачку
далее зелень: зелёный лук и укроп.
И в последнюю очередь отправляем в тесто яйцо.
Хорошенько перемешиваем и вылаживаем в форму.
Я выпекаю в силиконовой форме с высокими стенками.
Ставим запеканку в разогретую до 180 градусов духовку до золотистой корочки. По времени это примерно 30-40 минут.
Оставляем в духовке до полного остывания и можно подавать на стол.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.