Рецепты Рецепт кабачковой икры, как из магазина По Admin - 13 июля, 2023 0 109 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Пора делать заготовки на зиму. Предлагаем начать готовить закрутки из кабачков, как вот икру. Она станет великолепной закуской к столу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кабачковая икра – популярная зимняя закуска, которую часто подают к овощным гарнирам из картофеля, или к мясу, или рыбе. Также вкусно просто смазать закуску на хлеб или брускету. 24 канал подготовил проверенный рецепт. Читайте также Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили Обязательно попытайтесь приготовить такую закрутку на зиму. Она точно понравится всем. Рецепт кабачковой икры Время: 2 часа Порции: 2 – 4 Ингредиенты: – 3 килограмма кабачков; – 1 килограмма моркови; – 400 миллилитров подсолнечного масла; – 4 столовые ложки томатной пасты; – 2 столовые ложки соли; – сахар; – 2 – 3 столовых ложки уксуса 5 – 9%. Приготовление: Тщательно помойте овощи проточной водой. Срежьте с кабачков кожицу и нарежьте мякоть кусочками. Почистите морковь от кожуры, нарежьте кусочками. Отправьте кабачки и морковь в большую кастрюлю (минимум 6 литров), залейте овощи водой. Отправьте кастрюлю на огонь и отварите овощи в течение 40 минут. Готовые овощи переложите в миску и измельчите блендером в пюре. Снова перелейте пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте в пюре сахар, соль, уксус и томатную пасту. Перемешайте и варите еще 50 минут. Переложите кабачковую икру в стерилизованные банки и закройте крышками. Переверните закрытые банки с икрой вверх дном и накройте вафельным полотенцем. Обязательно охладите икру при комнатной температуре. Храните кабачковую икру в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт закрутки на зиму? Попытайтесь также приготовить домашний вишняк. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старинные рецепты закарпатской кухни: топ-5 самых колоритных блюдВы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулетаБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеТри холодных супа на лето – пальчики оближетеНе торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимоном