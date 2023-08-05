Рецепт: Капуста по-грузински — со свеклой без уксуса

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 2 кг;

свекла — 1-2 шт.;

стебель сельдерея — 1-2 шт.;

петрушка — 1 пучок;

чеснок — 1 гол.;

перец острый — 1-2 шт.

Способ приготовления: Хочу поделиться с вами рецептом приготовления зимней заготовки — капусты по-грузински.

Итак нам понадобится белокочанная капуста.

Капусту нарезаем немелко.

Также понадобится свекла, сельдерей, острый перчик, чеснок.

Много зелени.

Чеснок нарезаем пластинками.

Нарезаем стебли сельдерея.

Острый перец также нарезаем.

Свеклу также нарезаем брусочками.

Зелень, чеснок, сельдерей складываем в емкость.

Добавляем сюда же порезанную свеклу.

Все перемешиваем и выкладываем в банку слоями — зелень с чесноком и свеклой и потом капусту и так чередуем.

Заранее готовим горячий рассол. На полтора литра воды 30 грамм соли, 10 грамм сахара, пару лавровых листа, неполная чайная ложка кориандра и перца горошком.

Заливаем подготовленную капусту рассолом. Я сверху прижимала капусту крупным куском, чтобы все погрузилось в маринад.

Все готово. Оставляем при комнатной температуре постоять минимум пару недель.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.