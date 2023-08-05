Рецепт: Капуста по-грузински — со свеклой без уксуса

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Ингредиенты:
капуста белокочанная — 2 кг;
свекла — 1-2 шт.;
стебель сельдерея — 1-2 шт.;
петрушка — 1 пучок;
чеснок — 1 гол.;
перец острый — 1-2 шт.
Способ приготовления: Хочу поделиться с вами рецептом приготовления зимней заготовки — капусты по-грузински.

Итак нам понадобится белокочанная капуста.

Капусту нарезаем немелко.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Также понадобится свекла, сельдерей, острый перчик, чеснок.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Много зелени.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Чеснок нарезаем пластинками.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Нарезаем стебли сельдерея.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Острый перец также нарезаем.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Свеклу также нарезаем брусочками.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Зелень, чеснок, сельдерей складываем в емкость.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Добавляем сюда же порезанную свеклу.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Все перемешиваем и выкладываем в банку слоями — зелень с чесноком и свеклой и потом капусту и так чередуем.

Заранее готовим горячий рассол. На полтора литра воды 30 грамм соли, 10 грамм сахара, пару лавровых листа, неполная чайная ложка кориандра и перца горошком.

Заливаем подготовленную капусту рассолом. Я сверху прижимала капусту крупным куском, чтобы все погрузилось в маринад.

Все готово. Оставляем при комнатной температуре постоять минимум пару недель.

Рецепт: Капуста по-грузински - со свеклой без уксуса

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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