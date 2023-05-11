Рецепт: Карбонара — Простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:

филе куриное — 300 гр.;

сливки 10-20% — 250 мл;

лук-шалот — 3 шт.;

чеснок — 4 зуб.;

соль — щепотка;

спагетти — 1 пачка;

масло сливочное — 100 гр.;

сыр пармезан тертый — 50 гр.;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Давайте с Вами приготовим пасту Карбонара с куриным филе и сливками. Быстро, просто и вкусно. Для начала возьмите большую сковороду, разогрейте и отправьте туда небольшой кусочек сливочного масла.

Далее подготавливаем филе, лук и чеснок.

в растопленное сливочное масло отправляем филе и обжариваем до лёгкой золотистой корочки.

затем лук, чеснок и любимые специи (душистый перец и хмелисуннели).

Обжариваем до мягкости лука. Примерно 3-5 минут. Теперь необходимо добавить сливки накрываем крышкой и тушиться ещё на 5-10 минут до готовности мяса.

Тем временем ставим кастрюлю с водой на огонь и проварим спагетти. У меня они из твердых сортов пшеницы.

После готовности спагетти, сливаем воду, промываем и отправляем к сливочной заправке. Перемешиваем, посыпаем пармезаном, накрываем крышкой и оставляем на 2 минуты.

Перелаживаем в тарелку и сверху присыпаем сыром.

Получилось очень вкусно и сытно.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.