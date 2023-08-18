Рецепт: Картофель с мясом по-французски — с шампиньонами

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Ингредиенты:
свинина — 700 г.;
шампиньоны — 4 шт.;
томаты — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
картофель — 12 шт.;
сыр твердый — 120 г.;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное — 2 ст.л.
Способ приготовления: Картофель варим до полуготовности, оставляем остывать.

Свинину нарезаем на пластинки толщиной около 1 сантиметра, отбиваем с помощью молотка.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Обжариваем свинину на сковороде с добавлением подсолнечного масла с обеих сторон до румяности.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Шампиньоны нарезаем на кубики и обжариваем на сковороде примерно 10 минут.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Репчатый лук нарезаем полукольцами.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Помидоры нарезаем кружочками.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, выкладываем слоями свинину, репчатый лук, солим по вкусу.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Затем помидоры, обжаренные шампиньоны, солим.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Картофель очищаем от кожицы и нарезаем на тонкие кружочки.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Сверху выкладываем кружочки картофеля, солим по вкусу и опрыскиваем маслом. Отправляем запекаться в духовой шкаф на 30 минут.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Сыр натираем на мелкой терке.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

По истечение времени посыпаем сыром и отправляем в духовой шкаф еще на 7-10 минут.

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Рецепт: Картофель с мясом по-французски - с шампиньонами

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.

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