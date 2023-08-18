Рецепт: Картофель с мясом по-французски — с шампиньонами

Ингредиенты:

свинина — 700 г.;

шампиньоны — 4 шт.;

томаты — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

картофель — 12 шт.;

сыр твердый — 120 г.;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 2 ст.л.

Способ приготовления: Картофель варим до полуготовности, оставляем остывать.

Свинину нарезаем на пластинки толщиной около 1 сантиметра, отбиваем с помощью молотка.

Обжариваем свинину на сковороде с добавлением подсолнечного масла с обеих сторон до румяности.

Шампиньоны нарезаем на кубики и обжариваем на сковороде примерно 10 минут.

Репчатый лук нарезаем полукольцами.

Помидоры нарезаем кружочками.

Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, выкладываем слоями свинину, репчатый лук, солим по вкусу.

Затем помидоры, обжаренные шампиньоны, солим.

Картофель очищаем от кожицы и нарезаем на тонкие кружочки.

Сверху выкладываем кружочки картофеля, солим по вкусу и опрыскиваем маслом. Отправляем запекаться в духовой шкаф на 30 минут.

Сыр натираем на мелкой терке.

По истечение времени посыпаем сыром и отправляем в духовой шкаф еще на 7-10 минут.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.