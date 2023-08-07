Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок — в сливочной заливке

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Ингредиенты:
картофель — 6 шт.;
лук репчатый — 0,5 шт.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
итальянские травы сушеные — по вкусу;
филе куриной грудки — 250 гр.;
маслины — по вкусу;
сыр полутвердый — 50 гр.;
сливки — 200 мл
Способ приготовления: Если задаться целью приготовить на ужин вместе и гарнир, и мясную составляющую, то лучшего решения, чем запеканка найти не просто. Хорошо подойдёт для этих целей диетическая картофельная запеканка с куриным филе, которую, для пикантности мы дополним маслинами.

Картофель нарезаем очень тонко (у меня для этого есть специальная овощерезка известной марки с разными насадками), замачиваем его в воде на некоторое время (минимум, на полчаса), чтобы вышел лишний крахмал, затем сливаем воду, обсушиваем его на тканевом полотенце и выкладываем на дно огнеупорной формы тонким слоем. У меня была стеклянная форма.

Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок - в сливочной заливке

Затем сверху выкладываем мелко нарезанный лук, немного посыпаем солью, черным свежемолотым перцем и ароматными травами (я брала смесь специй «Итальянские травы», в состав которой входит сушеная молота петрушка, сельдерей, тимьян, чабрец, базилик, орегано и другие ароматные травы).

Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок - в сливочной заливке

Чередуем такие слои, пока картофель не закончится.

Нарезанное небольшими кусочками филе куриной грудки выкладываем на картофель.

Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок - в сливочной заливке

Сверху на куриное филе выкладываем нарезанные тонкими колечками маслины.

Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок - в сливочной заливке

Сверху засыпаем всё заранее натертым на крупной терке полутвердым сыром (у меня был сыр сорта «Российский»).

Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок - в сливочной заливке

Заливаем нашу будущую запеканку сливками низкой жирности. Достаточно будет двухсот миллилитров.

Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок - в сливочной заливке

Плотно закрываем форму для запекания фольгой и отправляем ее в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов на сорок минут. Курица за это время точно будет готова, а вот картофель может и не дойти до мягкости — это зависит от его сорта. Если картофель сыроват, время выпекания стоит увеличить.

Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок - в сливочной заливке

Последние пять минут выпекаем запеканку уже без фольги и лучше в режиме конвекции, чтобы образовалась аппетитная корочка.

Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок - в сливочной заливке

Готовую запеканку слегка остужаем и подаем её к столу порционно, украсив ее свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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