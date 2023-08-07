Рецепт: Картофельная запеканка из куриных грудок — в сливочной заливке

Ингредиенты:

картофель — 6 шт.;

лук репчатый — 0,5 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

итальянские травы сушеные — по вкусу;

филе куриной грудки — 250 гр.;

маслины — по вкусу;

сыр полутвердый — 50 гр.;

сливки — 200 мл

Способ приготовления: Если задаться целью приготовить на ужин вместе и гарнир, и мясную составляющую, то лучшего решения, чем запеканка найти не просто. Хорошо подойдёт для этих целей диетическая картофельная запеканка с куриным филе, которую, для пикантности мы дополним маслинами.

Картофель нарезаем очень тонко (у меня для этого есть специальная овощерезка известной марки с разными насадками), замачиваем его в воде на некоторое время (минимум, на полчаса), чтобы вышел лишний крахмал, затем сливаем воду, обсушиваем его на тканевом полотенце и выкладываем на дно огнеупорной формы тонким слоем. У меня была стеклянная форма.

Затем сверху выкладываем мелко нарезанный лук, немного посыпаем солью, черным свежемолотым перцем и ароматными травами (я брала смесь специй «Итальянские травы», в состав которой входит сушеная молота петрушка, сельдерей, тимьян, чабрец, базилик, орегано и другие ароматные травы).

Чередуем такие слои, пока картофель не закончится.

Нарезанное небольшими кусочками филе куриной грудки выкладываем на картофель.

Сверху на куриное филе выкладываем нарезанные тонкими колечками маслины.

Сверху засыпаем всё заранее натертым на крупной терке полутвердым сыром (у меня был сыр сорта «Российский»).

Заливаем нашу будущую запеканку сливками низкой жирности. Достаточно будет двухсот миллилитров.

Плотно закрываем форму для запекания фольгой и отправляем ее в духовку, разогретую до ста восьмидесяти градусов на сорок минут. Курица за это время точно будет готова, а вот картофель может и не дойти до мягкости — это зависит от его сорта. Если картофель сыроват, время выпекания стоит увеличить.

Последние пять минут выпекаем запеканку уже без фольги и лучше в режиме конвекции, чтобы образовалась аппетитная корочка.

Готовую запеканку слегка остужаем и подаем её к столу порционно, украсив ее свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.