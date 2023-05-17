Рецепт картофельного пюре с крапивой: вкусно и полезно для здоровья

Картофельное пюре на молоке – традиционный гарнир, который отлично сочетается с мясом, рыбой, субпродуктами и многими другими блюдами.
Оно станет еще вкуснее, если добавить свежую зелень, и речь не только о традиционном зеленом луке или укропе.
Для его приготовления вам будут нужны такие продукты:
- 0,7-0,8 килограмма картофеля;
- полпучка зеленого лука;
- полпучка молодой крапивы;
- 0,1 литра молока (можно взять сливки);
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- немного поваренной соли на ваш вкус.
Тщательно вымойте и почистите картофель.
Затем нарежьте его как можно мельче, чтобы он быстрее сварился.
Отправьте корнеплод в соленую воду и держите на огне около 15-20 минут.
Когда он дойдет до готовности, вылейте всю воду и сделайте пюре.
Добавьте к картофелю молоко (или сливки) и сливочное масло.
Чтобы блюдо получилось более нежным и воздушным, можно не толочь и не смешивать все вручную, а воспользоваться миксером.
Ошпарьте крапиву кипятком: пусть полежит в нем 40-60 секунд.
Затем нашинкуйте ее и зеленый лук, а после смешайте зелень с пюре и подавайте блюдо к столу.