Рецепт картофельного пюре с крапивой: вкусно и полезно для здоровья

Картофельное пюре на молоке – традиционный гарнир, который отлично сочетается с мясом, рыбой, субпродуктами и многими другими блюдами.

Оно станет еще вкуснее, если добавить свежую зелень, и речь не только о традиционном зеленом луке или укропе.

Для его приготовления вам будут нужны такие продукты:

0,7-0,8 килограмма картофеля;

полпучка зеленого лука;

полпучка молодой крапивы;

0,1 литра молока (можно взять сливки);

2 столовые ложки сливочного масла;

немного поваренной соли на ваш вкус.

Тщательно вымойте и почистите картофель.

Затем нарежьте его как можно мельче, чтобы он быстрее сварился.

Отправьте корнеплод в соленую воду и держите на огне около 15-20 минут.

Когда он дойдет до готовности, вылейте всю воду и сделайте пюре.

Добавьте к картофелю молоко (или сливки) и сливочное масло.

Чтобы блюдо получилось более нежным и воздушным, можно не толочь и не смешивать все вручную, а воспользоваться миксером.

Ошпарьте крапиву кипятком: пусть полежит в нем 40-60 секунд.

Затем нашинкуйте ее и зеленый лук, а после смешайте зелень с пюре и подавайте блюдо к столу.