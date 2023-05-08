Рецепт: Картофельные драники с луком — Из БССР!

Ингредиенты:
картофель — 500 гр.;
лук репчатый — 1 шт.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
яйца куриные — 1 шт.;
масло растительное — для жарки;
сладкая молотая паприка — 1 ч.л.;
чеснок — 1 зубчик
Способ приготовления: Драники у меня любит вся семья и готовлю я их часто и жарю их так, чтобы корочка была зажаристая, а сам драник получается хрустящим. Ведь я родилась в БССР и с детства помню, как их готовили.
Я всегда готовлю без муки, у меня и так картофельная масса склеивается лишь только с помощью одного яйца.
Итак, тут главное выбрать сорт картошки. Берите большие клубни и сочные!
Чистим картофель и начинаем шинковать его на крупной терке. Если картофель слишком водянистый, это ничего страшного, потому что лишнюю воду мы все-равно сольем.
Далее, режем достаточно крупно лук, чтобы он ощущался в дранике.
Все складываем в глубокую миску и мешаем.
Если жидкость появилась, то сливаем.
Далее, выдавливаем чеснок и добавляем все специи.
Я всегда кладу сладкую молотую паприку. Так цвет получается интереснее.
Разбиваем яйцо и вымешиваем эту массу.
Теперь разогреваем сковородку с растительным маслом. Я использую блинную, мне так удобнее.
Можно жарить на сале, но у меня ребенок не любит сало(
Далее, ждем, когда сковородка хорошенечко накалится и только тогда кладем сформированный оладушек на дно.
У меня влезло 3 штучки.
Вначале огонь должен быть сильным, чтобы схватилась корочка у драника, далее, делаем огонь потише, ждем, когда серединка прожарится.
Переворачиваем и опять увеличиваем огонь для схватывания корочки.
И снова делаем огонь тише. Такую процедуру производим с каждой порцией драников.
Пожарили и выкладываем на тарелку, подаем со сметаной, и можно посыпать свежим укропчиком.
Очень вкусное и сытное блюдо получается!
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.