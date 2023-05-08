Рецепт: Картофельные драники с луком — Из БССР!

Ингредиенты:

картофель — 500 гр.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

яйца куриные — 1 шт.;

масло растительное — для жарки;

сладкая молотая паприка — 1 ч.л.;

чеснок — 1 зубчик

Способ приготовления: Драники у меня любит вся семья и готовлю я их часто и жарю их так, чтобы корочка была зажаристая, а сам драник получается хрустящим. Ведь я родилась в БССР и с детства помню, как их готовили.

Я всегда готовлю без муки, у меня и так картофельная масса склеивается лишь только с помощью одного яйца.

Итак, тут главное выбрать сорт картошки. Берите большие клубни и сочные!

Чистим картофель и начинаем шинковать его на крупной терке. Если картофель слишком водянистый, это ничего страшного, потому что лишнюю воду мы все-равно сольем.

Далее, режем достаточно крупно лук, чтобы он ощущался в дранике.

Все складываем в глубокую миску и мешаем.

Если жидкость появилась, то сливаем.

Далее, выдавливаем чеснок и добавляем все специи.

Я всегда кладу сладкую молотую паприку. Так цвет получается интереснее.

Разбиваем яйцо и вымешиваем эту массу.

Теперь разогреваем сковородку с растительным маслом. Я использую блинную, мне так удобнее.

Можно жарить на сале, но у меня ребенок не любит сало(

Далее, ждем, когда сковородка хорошенечко накалится и только тогда кладем сформированный оладушек на дно.

У меня влезло 3 штучки.

Вначале огонь должен быть сильным, чтобы схватилась корочка у драника, далее, делаем огонь потише, ждем, когда серединка прожарится.

Переворачиваем и опять увеличиваем огонь для схватывания корочки.

И снова делаем огонь тише. Такую процедуру производим с каждой порцией драников.

Пожарили и выкладываем на тарелку, подаем со сметаной, и можно посыпать свежим укропчиком.

Очень вкусное и сытное блюдо получается!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.