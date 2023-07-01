Рецепт картошки с мясом в банке: как приготовить сытный и сочный обед

Приготовление блюда займет час-полтора.

Способов приготовления картошки с мясом – огромное количество, и каждый рецепт по-своему интересен. Сегодня мы предлагаем приготовить это блюдо в банке по рецепту кулинарного блогера Кристины. Оно получается сочным, максимально сохраняет все полезные вещества, а также станет отличным обедом или ужином. Готовить такое мясо очень просто.

Мясо с картофелем в банке

Ингредиенты:

Свиная шея/вырезка – 500 гр;

картофель – 6 шт;

перец сладкий – 2 шт;

лук – 1/2 шт;

масло растительное – 1 ст. л;

вода – 1/3 банки;

специи: паприка, острый перец, чеснок, соль, душистый перец, лавровый лист, красный острый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель очистить, помыть, порезать на кусочки, сложить в стеклянную банку. Болгарский перец очистить от семян, порезать кусочками, добавить в банку. Туда же отправить порезанное на кусочки мясо, порезанный мелкими кубиками лук, специи, масло, воду, острый перец, лавровый лист. В банке должно оставаться немного свободного места, до краев ее наполнять не нужно.

Закрыть банку фольгой и встряхнуть ее содержимое, чтобы все перемешалось. Поставить банки на холодный противень, застененный пергаментом, и отправить в холодную духовку, включив ее на 180 градусов. Готовить мясо с картошкой час-полтора.

При подаче переложить содержимое из банки в тарелку, можно посыпать рубленой зеленью.

Ранее Фокус писал, как правильно пожарить картошку по-грузински.