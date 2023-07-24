Рецепт: Клубничное варенье по-армянски — Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

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Ингредиенты:
клубника — 2 кг;
сахар — 2 кг;
сок лимона — 2 ст. ложка;
лимонная кислота — 1 чайная ложка
Способ приготовления: Удивительно, какими вкуснейшими необычными вареньями угощала меня моя приятельница армянка.

Варенье из молодых, прямо в кожуре, грецких орехов — будто шоколадные шары, варенье из черешни, начиненные внутри абрикосовой сладкой косточкой.

Но и клубничное варенье у нее было яркое, ягодка к ягодке и не приторно сладкое, а с каким то приятно сбалансированным вкусом.

Мое же клубничное варенье обычно получалось темно- красным, невыразительным, а у нее ярко- красное, будто свежие ягоды.
Приятельница поделилась своим секретом и теперь я всегда варю клубничное варенье по ее рецепту.

А секретным ингредиентом клубничного варенья без потери цвета оказался обычный лимон, точнее его сок и простая лимонная кислота.

Именно лимонная кислота помогает сохранить ягодам их природный ярко- красный цвет, чудесно балансирует вкус варенья и в связи с тем, что лимонная кислота является отличным консервантом, позволяет варить клубнику короткое время.

Итак, берём ароматные ягоды клубники.

Тщательно моем их под струёй проточной воды.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

Выкладываем царские ягоды на чистое полотенце, чтобы ягоды обсохли от воды.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

Теперь у каждой ягодки открываем черешок- плодоножку.
Укладываем ягодки в таз для варки варенья, пересыпая каждый слой ягодок слоем сахара- песка.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

Высыпаем сверху оставшийся сахар и оставляем клубнику часов на пять- шесть, чтобы ягода дала сок.
Можно даже на ночь оставить.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

Когда ягода даст сок, добавляем сюда свежевыжатый лимонный сок ( 2 столовые ложки), аккуратно встряхиваем тазик и ставим на огонь варить варенье. Сок из лимона можно предварительно выжать в мисочку и отмерить столовой ложкой. А можно как я, выжать лимон прямо в таз с клубникой на глазок. Достаточно сока с одного несильно выжатого лимона среднего размера.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

Варим клубничное варенье на среднем огне. Поэтому как только варенье закипит, и поднимется вот такая пена, убавляем огонь до среднего и варим недолго, буквально три минуты.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

В идеале пену надо снимать, но я на данном этапе варки клубничного варенья пену не снимаю.

Накрываем таз крышкой или полотенцем и оставляем варенье на несколько часов ( в идеале на 8 — 12 часов), чтобы каждая ягодка пропиталась сахарным сиропом.
Теперь добавляем к варенью одну чайную ложку вщердь ( без горки) магазинной лимонной кислоты. Именно она предохранит цвет клубники от температурного воздействия.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

Когда варенье закипит, варим на медленном огне клубнику ещё пять минут.

Снова оставляем варенье до полного остывания.
Теперь снова ставим варенье на средний огонь, доводим до кипения и варим 10 минут.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

Убираем варенье с огня и разливаем его по стерильным баночкам.
Баночки я обычно тщательно мою с содой и стерилизую в микроволновке по три минуты.
Вот такое ароматное, яркое и вкусное клубничное варенье получилось.
Из указанного количества ингредиентов получилось шесть поллитровых баночек.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

И ещё немного осталось на пробу.
Вот такое оно красивое, яркое и очень вкусное, без излишней приторности.

Рецепт: Клубничное варенье по-армянски - Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

Приятного чаепития!

Время приготовления варенья указываю без времени его выстаивания, ведь в это время мы им совсем не занимаемся)))

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 500 руб.

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