Рецепт: Клубничное варенье по-армянски — Секрет клубничного варенья без потери цвета и витаминов

Ингредиенты:

клубника — 2 кг;

сахар — 2 кг;

сок лимона — 2 ст. ложка;

лимонная кислота — 1 чайная ложка

Способ приготовления: Удивительно, какими вкуснейшими необычными вареньями угощала меня моя приятельница армянка.

Варенье из молодых, прямо в кожуре, грецких орехов — будто шоколадные шары, варенье из черешни, начиненные внутри абрикосовой сладкой косточкой.

Но и клубничное варенье у нее было яркое, ягодка к ягодке и не приторно сладкое, а с каким то приятно сбалансированным вкусом.

Мое же клубничное варенье обычно получалось темно- красным, невыразительным, а у нее ярко- красное, будто свежие ягоды.

Приятельница поделилась своим секретом и теперь я всегда варю клубничное варенье по ее рецепту.

А секретным ингредиентом клубничного варенья без потери цвета оказался обычный лимон, точнее его сок и простая лимонная кислота.

Именно лимонная кислота помогает сохранить ягодам их природный ярко- красный цвет, чудесно балансирует вкус варенья и в связи с тем, что лимонная кислота является отличным консервантом, позволяет варить клубнику короткое время.

Итак, берём ароматные ягоды клубники.

Тщательно моем их под струёй проточной воды.

Выкладываем царские ягоды на чистое полотенце, чтобы ягоды обсохли от воды.

Теперь у каждой ягодки открываем черешок- плодоножку.

Укладываем ягодки в таз для варки варенья, пересыпая каждый слой ягодок слоем сахара- песка.

Высыпаем сверху оставшийся сахар и оставляем клубнику часов на пять- шесть, чтобы ягода дала сок.

Можно даже на ночь оставить.

Когда ягода даст сок, добавляем сюда свежевыжатый лимонный сок ( 2 столовые ложки), аккуратно встряхиваем тазик и ставим на огонь варить варенье. Сок из лимона можно предварительно выжать в мисочку и отмерить столовой ложкой. А можно как я, выжать лимон прямо в таз с клубникой на глазок. Достаточно сока с одного несильно выжатого лимона среднего размера.

Варим клубничное варенье на среднем огне. Поэтому как только варенье закипит, и поднимется вот такая пена, убавляем огонь до среднего и варим недолго, буквально три минуты.

В идеале пену надо снимать, но я на данном этапе варки клубничного варенья пену не снимаю.

Накрываем таз крышкой или полотенцем и оставляем варенье на несколько часов ( в идеале на 8 — 12 часов), чтобы каждая ягодка пропиталась сахарным сиропом.

Теперь добавляем к варенью одну чайную ложку вщердь ( без горки) магазинной лимонной кислоты. Именно она предохранит цвет клубники от температурного воздействия.

Когда варенье закипит, варим на медленном огне клубнику ещё пять минут.

Снова оставляем варенье до полного остывания.

Теперь снова ставим варенье на средний огонь, доводим до кипения и варим 10 минут.

Убираем варенье с огня и разливаем его по стерильным баночкам.

Баночки я обычно тщательно мою с содой и стерилизую в микроволновке по три минуты.

Вот такое ароматное, яркое и вкусное клубничное варенье получилось.

Из указанного количества ингредиентов получилось шесть поллитровых баночек.

И ещё немного осталось на пробу.

Вот такое оно красивое, яркое и очень вкусное, без излишней приторности.

Приятного чаепития!

Время приготовления варенья указываю без времени его выстаивания, ведь в это время мы им совсем не занимаемся)))

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 500 руб.