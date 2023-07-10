Рецепт: Клубника в собственном соку — С добавлением сахара.

Ингредиенты:
клубника свежая — 3 литра;
сахар песок — 200 гр;
ванилин — на кончике ножа
Способ приготовления: Всем привет!
Несмотря на дождливую погоду, начинает созревать ягода. Её нужно прибирать. Стараемся есть свежую. Раньше готовила варенье, теперь просто замораживаю.
И ещё замораживаю в собственном соку.
Клубнику нужно перебрать, убрать плодоножки (кстати, я их сушу и зимой для аромата добавляю в чай), промыть проточной водой и откинуть на сито или дуршлаг.
Более крупную ягоду раскладываю по контейнерам.
А оставшуюся помельче измельчаю при помощи блендера.
б
Получается вот такая масса.
Теперь добавляем сахар и немного ванилина.
И ещё минут пять взбиваем.
Затем заливаем получившимся соком (или сиропом) ягоду.
Остаётся плотно закрыть контейнер крышкой и отправить в морозильную камеру.
У меня вышло вот таких два контейнера. И остатки молотой ягоды пригодились для чаепития.
Зимой можно есть прямо в таком виде, предварительно разморозив.
Можно довести до кипения и получить вкусное свежее варенье. Мои домашние такое обожают.
Попробуйте. Думаю вам тоже понравится. Приятного аппетита!
Времени у меня на приготовление ушло минут 30, включая мытьё ягоды.
По расходам. Ягода у меня своя, домашняя. Так что только стоимость двухсот грамм сахара, а это 12 рублей.
Время приготовления: 30 мин.