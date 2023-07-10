Рецепт: Клубника в собственном соку — С добавлением сахара.

Ингредиенты:

клубника свежая — 3 литра;

сахар песок — 200 гр;

ванилин — на кончике ножа

Способ приготовления: Всем привет!

Несмотря на дождливую погоду, начинает созревать ягода. Её нужно прибирать. Стараемся есть свежую. Раньше готовила варенье, теперь просто замораживаю.

И ещё замораживаю в собственном соку.

Клубнику нужно перебрать, убрать плодоножки (кстати, я их сушу и зимой для аромата добавляю в чай), промыть проточной водой и откинуть на сито или дуршлаг.

Более крупную ягоду раскладываю по контейнерам.

А оставшуюся помельче измельчаю при помощи блендера.

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Получается вот такая масса.

Теперь добавляем сахар и немного ванилина.

И ещё минут пять взбиваем.

Затем заливаем получившимся соком (или сиропом) ягоду.

Остаётся плотно закрыть контейнер крышкой и отправить в морозильную камеру.

У меня вышло вот таких два контейнера. И остатки молотой ягоды пригодились для чаепития.

Зимой можно есть прямо в таком виде, предварительно разморозив.

Можно довести до кипения и получить вкусное свежее варенье. Мои домашние такое обожают.

Попробуйте. Думаю вам тоже понравится. Приятного аппетита!

Времени у меня на приготовление ушло минут 30, включая мытьё ягоды.

По расходам. Ягода у меня своя, домашняя. Так что только стоимость двухсот грамм сахара, а это 12 рублей.

Время приготовления: 30 мин.