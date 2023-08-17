Рецепт: Компот из черной смородины — На зиму, в стиле мохито

Ингредиенты:

черная смородина — на глаз;

мята — пучок;

апельсин — 1 шт.;

сахар — 3 стакана

Способ приготовления: Ну нет у нас пока своего огорода, зато есть замечательные люди, которые выращивают овощи и фрукты и потом делятся ими с такими, как мы. Моя знакомая предложила собрать чёрную смородину на её огороде, так как жалко было, если ягоды пропадут. Естественно, я с радостью согласилась.

И вспомнила, что когда-то ранее я делала на зиму компот в стиле мохито.

Итак, приступим.

В принципе, все компоты я заказываю одинаково, так как знаю, что этот способ проверен временем, компот стоит долго и не «взлетает».

Смородину хорошо промыть, удалить все плодоножки.

Поставить кипятить воду и стерилизовать банки и крышки.

Апельсин нарезать колечками, кожу не снимать, так вкус будет насыщеннее.

Мяту также промыть и удалить вялые листья. В стерилизованные банки разложить смородину, примерно на 1/3 банки, добавить 2 кружочка апельсина и ветку мяты.

Залить кипятком и оставить остужаться до тех пор, пока можно будет держать руками. Это примерно 30-40 минут.

По истечении времени слить компот в кастрюлю, снова довести до кипения и довести до кипения. Залить компот в банки.

Снова подождать, пока остынет. И снова слить в кастрюлю. На этот раз добавить сахар из расчёта 3 стакана на 1 трехлитровую банку.

После закипания разлить компот по банкам и закатать.

Плюс такого варианта рецепта в том, что напиток получается концентрированный и если его слегка разбавить водой, вкус его нисколько не ухудшается.

Приятных всем заготовок!

Время приготовления: 2 ч. Примерная стоимость порции: 50 руб.