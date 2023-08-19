Рецепт: Компот из ранеток с брусникой — По-домашнему

Ингредиенты:

ранетки — 2кг;

брусника — 1кг;

сахар — 200грамм

Способ приготовления:

Доброго времени суток!

Отличный вариант компота из свежих ранеток с с брусникой.

Стерилизуем трёх литровые банки и крышки.

В каждую банку на треть банки кладём Ранетки и брусники 1,5 стакана. Добавляем 1 стакан сахара. Заливаем кипятком. Надеваем крышку с дырочками, сливаем компот в кастрюлю. Кипятим на плите. Опять заливаем в банку. Накрываем крышкой и закатываем. Переворачиваем. Получается очень красивый рубиного цвета компот. Брусника даёт терпкий вкус и аромат. Идеально сочетается с яблоками. Оставляем остывать. Накрываем теплым одеялом. Как остынет, убираем в холодное место. Прекрасный компот, который любят все, и взрослые, и дети.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.