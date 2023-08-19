Рецепт: Компот из ранеток с брусникой — По-домашнему

Ингредиенты:
ранетки — 2кг;
брусника — 1кг;
сахар — 200грамм
Способ приготовления:
Доброго времени суток!
Отличный вариант компота из свежих ранеток с с брусникой.
Стерилизуем трёх литровые банки и крышки.
В каждую банку на треть банки кладём Ранетки и брусники 1,5 стакана. Добавляем 1 стакан сахара. Заливаем кипятком. Надеваем крышку с дырочками, сливаем компот в кастрюлю. Кипятим на плите. Опять заливаем в банку. Накрываем крышкой и закатываем. Переворачиваем. Получается очень красивый рубиного цвета компот. Брусника даёт терпкий вкус и аромат. Идеально сочетается с яблоками. Оставляем остывать. Накрываем теплым одеялом. Как остынет, убираем в холодное место. Прекрасный компот, который любят все, и взрослые, и дети.
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.