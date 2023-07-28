Рецепт: Компот из вишни и слив — По-домашнему

Ингредиенты:

вишня — 1кг;

слива — 1кг;

сахар песок — 1кг;

питьевая вода — 3л

Способ приготовления: Доброго хорошего всем денечка! Сейчас самое время приготовить заготовочки на зиму. Все фрукты, ягоды в изобилии в продаже. Можно помониторить и выбрать все, что любишь и сохранить кусочек лета на зиму. Делать компот очень легко и просто. Из 1 кг вишни получается три баночки компота. Из сливы также. Цвет получается очень красивый, насыщенный. По вкусу можно добавить листочки малины или вишни. Это придаст терпкий аромат и будет служить консервантом. Ягоды перебрать, промыть. Банки стерилизуем. Кладём одну треть банки ягод, 300грамм сахарного песка, заливаем кипятком. Затем надеваем крышку с дырочками, сливаем в кастрюлю. Кипятим и снова заливаем в банку. Теперь закатываем машинкой. Переворачиваем на одеяло, накрывает и оставляем ночевать. Когда остынет, перевернуть. Теперь можно убрать в холод.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.