Рецепт: Компот «Мохито» — из крыжовника с лимоном и мятой

Ингредиенты:

крыжовник красный — 1,5 литра;

сахарный песок — 0,4 кг.;

лимон нарезка ломтиками — 3 шт.;

мята свежая веточки с листьями — 2 шт.;

вода — до наполнения банки

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Лето — время для творчества садоводов и огородников. Нашла в интернете рецепт компота из крыжовника «Махито». Несложный, оригинальный, решила сварить.

Делала прямо на даче. Благо банки всегда есть. Мята растёт, ну, а лимон купить не проблема. Мой рецепт расчитан на трёх литровую банку.

Банку вымыла с содой, хорошо прополоскала.

Крыжовник перебрала, отрезала хвостики, вымыла. Наполнила банку до половины.

Крыжовник красный, но с разных кустов. Один чуть мельче, другой более крупный.

Лимон вымыла, отрезала три кружка.

Уложила поверх крыжовника.

Сюда же добавила веточки мяты с листьями.

Вскипятила воду. Залила кипяток до краёв банки, накрыла крышкой и оставила на 15 минут.

Затем слила воду, довела до кипения, добавила сахарный песок, хорошо прокипятила.

Получившийся сироп, вылила в банку и плотно закрыла крышкой.

На вид получился красивый компот, но еще не пробовала. Думаю, будет вкусно. Всем удачных заготовок.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.