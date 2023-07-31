Рецепт: Компот «Мохито» — из крыжовника с лимоном и мятой

Ингредиенты:
крыжовник красный — 1,5 литра;
сахарный песок — 0,4 кг.;
лимон нарезка ломтиками — 3 шт.;
мята свежая веточки с листьями — 2 шт.;
вода — до наполнения банки
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Лето — время для творчества садоводов и огородников. Нашла в интернете рецепт компота из крыжовника «Махито». Несложный, оригинальный, решила сварить.
Делала прямо на даче. Благо банки всегда есть. Мята растёт, ну, а лимон купить не проблема. Мой рецепт расчитан на трёх литровую банку.
Банку вымыла с содой, хорошо прополоскала.
Крыжовник перебрала, отрезала хвостики, вымыла. Наполнила банку до половины.
Крыжовник красный, но с разных кустов. Один чуть мельче, другой более крупный.
Лимон вымыла, отрезала три кружка.
Уложила поверх крыжовника.
Сюда же добавила веточки мяты с листьями.
Вскипятила воду. Залила кипяток до краёв банки, накрыла крышкой и оставила на 15 минут.
Затем слила воду, довела до кипения, добавила сахарный песок, хорошо прокипятила.
Получившийся сироп, вылила в банку и плотно закрыла крышкой.
На вид получился красивый компот, но еще не пробовала. Думаю, будет вкусно. Всем удачных заготовок.
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.