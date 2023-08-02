Рецепт: Консервированные помидоры с морковью — без уксуса.

Ингредиенты:

томаты — 1 кг.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь (не большая) — 1 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

перец горошком — 10 шт.;

соль — 15 гр.;

сахар — 30 гр.

Способ приготовления: Сезон консервации открыт, но у меня заготовки идут не в том количестве, которые я планировала сделать. Цены, на мой взгляд, слишком высоки и «овчинка выделки не стоит» (огурцы покупала по 30 гривен, помидоры по 29,5 гривен). Хотя кто может предугадать сколько будет стоить консервация нового урожая. Неделю назад варила варенье из слив, за день переработала два ведра и до сих ощущаю усталость, потому помидоры закручиваю по одной банке в день. Потому и расчет ингредиентов на одну полтора литровую банку.

Вначале делаю маринад. Расчет на 0,75 литра воды. 15 грамм соли это пол столовой ложки (с небольшой горкой) соли.

Две столовые ложки (без горки) сахара это и есть 30 грамм.

Добавляю нужное количество соли и сахара в холодную воду, на большом огне довожу до кипения. Если моль и сахар растворился — маринад готов.

Репчатый лук нарезаю полукольцами (можно использовать чеснок, но нам с луком нравится больше).

Морковь нарезаю на четвертинки, свежая морковь во время стерилизации успеет приготовиться.

Перец горошком использую двух видов (черный и душистый). Лавровый лист можно заменить зеленью укропа, или засохшими соцветиями. У меня самый бюджетный вариант консервации.

На дно банки выкладываю все специи, часть моркови и лука.

Каждую помидорку накалываю зубочисткой в нескольких местах. (Не судите строго за «красоту» моих ногтей. Если готовить протертую чернику без перчаток то «красоту» за пару — тройку» смыть не получается.)

Часть лука и моркови я выкладываю верхним слоем, таким образом эти овощи таки будут съедены.

Заливаю банку маринадом и ставлю стерилизовать. Литровые банки стерилизую 10 минут, полтора литровые 15.

Банки нужно поставить вверх дном и накрыть чем то теплым, у меня для этих целей служит детское одеяло. И только после полного остывания (я выдерживаю примерно сутки) консервацию можно отправлять на хранение.

Я храню консервацию в квартире. И зимой это хорошее подспорье при отсутствии свежих овощей.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

***Время указано примерное. Зависит от величины конфорки и у каждого своя быстрота нарезки овощей.****

****Йодированную соль для консервации и засолки овощей использовать нельзя. Знаю это на личном опыте.****

Время приготовления: 45 мин.