Рецепт: Кораблики из картошки с салом — Быстрая закуска

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

сало — 300 гр.;

лук репчатый — 3 шт.;

зубочистки — 30 шт.

Способ приготовления: Легко, быстро и вкусно. Блюда студенческое или для ленивых. Для меня это палочка выручалочка.

Начнем с того, что промоем хорошенько картофель, что бы предотвратить неприятный хруст земли на зубах.

Теперь разрезаем его поперёк и аккуратно розлаживаем на противень.

Обычно я использую силиконовый коврик или пергаментную бумагу.

Теперь подготовим сало. У меня оно готовое, маринованное в специях.

Нарезаем средней толщины.

выкладываем на картофель.

Теперь подготовим лук. Здесь всё просто. Режим полукольцами и сверху на сало.

Завершающий этап — фиксируем наш шедевр зубочисткой. Это нужно для того, чтобы во время выпечки сало не съехало с картофеля.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовим до мягкости картофеля.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.