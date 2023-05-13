Рецепт: Кораблики из картошки с салом — Быстрая закуска

Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
сало — 300 гр.;
лук репчатый — 3 шт.;
зубочистки — 30 шт.
Способ приготовления: Легко, быстро и вкусно. Блюда студенческое или для ленивых. Для меня это палочка выручалочка.
Начнем с того, что промоем хорошенько картофель, что бы предотвратить неприятный хруст земли на зубах.
Теперь разрезаем его поперёк и аккуратно розлаживаем на противень.
Обычно я использую силиконовый коврик или пергаментную бумагу.
Теперь подготовим сало. У меня оно готовое, маринованное в специях.
Нарезаем средней толщины.
выкладываем на картофель.
Теперь подготовим лук. Здесь всё просто. Режим полукольцами и сверху на сало.
Завершающий этап — фиксируем наш шедевр зубочисткой. Это нужно для того, чтобы во время выпечки сало не съехало с картофеля.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовим до мягкости картофеля.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.