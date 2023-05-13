Рецепт: Кораблики из картошки с салом — Быстрая закуска

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Admin
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Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
сало — 300 гр.;
лук репчатый — 3 шт.;
зубочистки — 30 шт.
Способ приготовления: Легко, быстро и вкусно. Блюда студенческое или для ленивых. Для меня это палочка выручалочка.
Начнем с того, что промоем хорошенько картофель, что бы предотвратить неприятный хруст земли на зубах.

Теперь разрезаем его поперёк и аккуратно розлаживаем на противень.

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

Обычно я использую силиконовый коврик или пергаментную бумагу.
Теперь подготовим сало. У меня оно готовое, маринованное в специях.

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

Нарезаем средней толщины.

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

выкладываем на картофель.

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

Теперь подготовим лук. Здесь всё просто. Режим полукольцами и сверху на сало.

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

Завершающий этап — фиксируем наш шедевр зубочисткой. Это нужно для того, чтобы во время выпечки сало не съехало с картофеля.

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовим до мягкости картофеля.

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

Рецепт: Кораблики из картошки с салом - Быстрая закуска

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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