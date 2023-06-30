Рецепт: Корейская морковь по-домашнему — С приправой для корейской моркови.

Ингредиенты:
морковь — 3 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
масло растительное — 3 ст. л.;
соль — по вкусу;
сахар — 1 ст. л.;
приправа для корейской моркови — 0, 5 пакетика;
чеснок — 3 зубчика;
уксус 9% — 1 ст. л.
Способ приготовления: Я взяла 3 больших морковки. На вес они у меня затянули чуть ли не килограмм.
Их помыла и почистила.
Морковь натёрла на тёрке. Тёрку нужно выбрать покрупнее.
Почистила и порезала лук.
Лук обжарила на сковороде. Туда же добавила готовую приправу для корейской моркови.
Даём остыть. В морковь добавляем сахар и соль.
Дольки чеснока давим с помощью пресса. Отмеряем ложку уксуса и добавляем к морковке. И, наконец, выкладываем остывший обжаренный лук с приправой.
Всё тщательно перемешиваем.
Теперь морковка должна постоять, замариноваться. Помещаем её в холодильник. Чтобы она замариновалась, достаточно пяти часов. Я обычно оставляю на ночь.
Блюдо хранится до нескольких дней. Но, как правило, у нас оно съедается тут же.
Время приготовления: 1 ч.