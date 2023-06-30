Рецепт: Корейская морковь по-домашнему — С приправой для корейской моркови.

Ингредиенты:

морковь — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

сахар — 1 ст. л.;

приправа для корейской моркови — 0, 5 пакетика;

чеснок — 3 зубчика;

уксус 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления: Я взяла 3 больших морковки. На вес они у меня затянули чуть ли не килограмм.

Их помыла и почистила.

Морковь натёрла на тёрке. Тёрку нужно выбрать покрупнее.

Почистила и порезала лук.

Лук обжарила на сковороде. Туда же добавила готовую приправу для корейской моркови.

Даём остыть. В морковь добавляем сахар и соль.

Дольки чеснока давим с помощью пресса. Отмеряем ложку уксуса и добавляем к морковке. И, наконец, выкладываем остывший обжаренный лук с приправой.

Всё тщательно перемешиваем.

Теперь морковка должна постоять, замариноваться. Помещаем её в холодильник. Чтобы она замариновалась, достаточно пяти часов. Я обычно оставляю на ночь.

Блюдо хранится до нескольких дней. Но, как правило, у нас оно съедается тут же.

Время приготовления: 1 ч.