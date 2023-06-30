Рецепт: Котлеты из куриного филе и капусты — в панировочных сухарях

Ингредиенты:
филе куриное — 150 грамм;
капуста молодая белокочанная — 350 грамм;
лук репчатый — 1 шт.;
яйца куриные — 1 шт.;
сметана 20% — 1 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
панировочные сухари — по вкусу;
растительное масло для обжарки — по вкусу
Способ приготовления: Всем приветик! Сегодня у меня вкусные, сочные котлетки не в совсем обычном исполнении. Однажды попробовала так приготовить и нам очень они понравились. И сытно, и вкусно, и не дорого.
Итак, приступим. Приготовим куриное филе. Точнее, я буду делать рубленный фарш с помощью ножа.
Филе режем на маленькие кусочки, чтобы получились кубики примерно 1см на 1 см, а то и ещё мельче. Это совсем не сложно, куриное мясо режется легко, нужен только острый нож.
К рубленному филе отправляю куриное яйцо.
Репчатый лук чищу и нарезаю кубиком. Отправляю в миску к филе.
Теперь черед капусты. Капусту шинкую по возможности тонко, перекладываю ее к остальным ингредиентам. Все солю по вкусу и перчу.
Далее добавляю столовую ложку с верхом сметаны. Все компоненты тщательно перемешиваю. Теперь ложкой выкладываю котлетную массу на тарелку с панировочными сухарями и руками формую котлетки. Сразу же их перекладываю в сковороду с разогретым растительным маслом. Жарю пять минут с одной стороны на среднем огне без крышки, затем пять минут с другой стороны также не накрывая. После этого огонь убавляю до минимума, накрываю крышкой и тушу минут десять на одной, а затем на другой стороне.
Котлеты получаются румяные, сочные, капуста хорошо приготавливается, так как она молодая. Приятного аппетита!
Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 45 руб.