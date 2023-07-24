Рецепт: Котлеты из свиного фарша с овощами в духовке — со сметаной и оливковым маслом

Ингредиенты:

мясные котлеты — 4 шт.;

картофель — 3 шт.;

тыква мороженная — 100 гр.;

кабачки мороженные — 100 гр.;

смесь мексиканская — 100 грамм;

лук репчатый — по вкусу;

сметана 20% — 100 гр.;

специи для овощей — по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

масло оливковое — по вкусу;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Сегодня готовлю быстрый, но очень вкусный рецепт, который выручал меня ни один раз.

Всем привет!

По такому рецепту можно готовить не только котлеты, но и курицу, и даже свинину.

А можно и сметану не добавлять, я иногда готовлю курицу с овощами и вот так…

Самое главное, что любое мясо мы должны положить на картошку с овощами. И будет вкусно в любом случае!

В качестве овощей можно взять любые овощи, которые есть у вас дома.

У меня дома был картофель, красный сладкий перец, замороженная тыква, замороженные кабачки, пакет замороженных овощей (у меня смесь » Мексиканская») и репчатый лук.

Всю эту смесь выкладываем в ёмкость для запекания…

Добавляем смесь приправ для овощей, смесь перцев, соль, немного сметаны и немного оливкового масла.

И всё хорошо перемешиваем.

Затем картошку с овощами ставим в духовку минут на 20-25…

Достаём…

И сверху выкладываем котлеты. У меня магазинные, можно добавить, конечно же, и лично приготовленные.

И опять ставим в духовку ещё минут на 20…

Котлеты отлично прожарились на пару.

Получается быстро и очень вкусно!

И котлеты то у нас вкусные, и картошка с овощами просто обалденная!

А самое главное, что выручает то как это блюдо!

Просто попробуйте так приготовить и это будет самым лучшим вашим рецептом!

Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.