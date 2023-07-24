Рецепт: Котлеты из свиного фарша с овощами в духовке — со сметаной и оливковым маслом

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Ингредиенты:
мясные котлеты — 4 шт.;
картофель — 3 шт.;
тыква мороженная — 100 гр.;
кабачки мороженные — 100 гр.;
смесь мексиканская — 100 грамм;
лук репчатый — по вкусу;
сметана 20% — 100 гр.;
специи для овощей — по вкусу;
смесь перцев — по вкусу;
масло оливковое — по вкусу;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Сегодня готовлю быстрый, но очень вкусный рецепт, который выручал меня ни один раз.

Всем привет!

По такому рецепту можно готовить не только котлеты, но и курицу, и даже свинину.

А можно и сметану не добавлять, я иногда готовлю курицу с овощами и вот так…

Самое главное, что любое мясо мы должны положить на картошку с овощами. И будет вкусно в любом случае!

В качестве овощей можно взять любые овощи, которые есть у вас дома.

У меня дома был картофель, красный сладкий перец, замороженная тыква, замороженные кабачки, пакет замороженных овощей (у меня смесь » Мексиканская») и репчатый лук.

Всю эту смесь выкладываем в ёмкость для запекания…

Добавляем смесь приправ для овощей, смесь перцев, соль, немного сметаны и немного оливкового масла.

Рецепт: Котлеты из свиного фарша с овощами в духовке - со сметаной и оливковым маслом

И всё хорошо перемешиваем.

Рецепт: Котлеты из свиного фарша с овощами в духовке - со сметаной и оливковым маслом

Затем картошку с овощами ставим в духовку минут на 20-25…
Достаём…
И сверху выкладываем котлеты. У меня магазинные, можно добавить, конечно же, и лично приготовленные.

Рецепт: Котлеты из свиного фарша с овощами в духовке - со сметаной и оливковым маслом

И опять ставим в духовку ещё минут на 20…
Котлеты отлично прожарились на пару.
Получается быстро и очень вкусно!
И котлеты то у нас вкусные, и картошка с овощами просто обалденная!
А самое главное, что выручает то как это блюдо!

Рецепт: Котлеты из свиного фарша с овощами в духовке - со сметаной и оливковым маслом

Просто попробуйте так приготовить и это будет самым лучшим вашим рецептом!

Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.

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