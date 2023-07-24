Рецепт: Котлеты из свиного фарша с овощами в духовке — со сметаной и оливковым маслом

Ингредиенты:
мясные котлеты — 4 шт.;
картофель — 3 шт.;
тыква мороженная — 100 гр.;
кабачки мороженные — 100 гр.;
смесь мексиканская — 100 грамм;
лук репчатый — по вкусу;
сметана 20% — 100 гр.;
специи для овощей — по вкусу;
смесь перцев — по вкусу;
масло оливковое — по вкусу;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Сегодня готовлю быстрый, но очень вкусный рецепт, который выручал меня ни один раз.
Всем привет!
По такому рецепту можно готовить не только котлеты, но и курицу, и даже свинину.
А можно и сметану не добавлять, я иногда готовлю курицу с овощами и вот так…
Самое главное, что любое мясо мы должны положить на картошку с овощами. И будет вкусно в любом случае!
В качестве овощей можно взять любые овощи, которые есть у вас дома.
У меня дома был картофель, красный сладкий перец, замороженная тыква, замороженные кабачки, пакет замороженных овощей (у меня смесь » Мексиканская») и репчатый лук.
Всю эту смесь выкладываем в ёмкость для запекания…
Добавляем смесь приправ для овощей, смесь перцев, соль, немного сметаны и немного оливкового масла.
И всё хорошо перемешиваем.
Затем картошку с овощами ставим в духовку минут на 20-25…
Достаём…
И сверху выкладываем котлеты. У меня магазинные, можно добавить, конечно же, и лично приготовленные.
И опять ставим в духовку ещё минут на 20…
Котлеты отлично прожарились на пару.
Получается быстро и очень вкусно!
И котлеты то у нас вкусные, и картошка с овощами просто обалденная!
А самое главное, что выручает то как это блюдо!
Просто попробуйте так приготовить и это будет самым лучшим вашим рецептом!
Всем приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.