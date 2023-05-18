Рецепт: Котлеты мясные с картофелем и пряными травами — сочные

Ингредиенты:

куриное мясо — 1 кг;

свинина филе — 400 гр;

лук репчатый — 1 шт;

картофель — 200 гр;

чеснок (крупная долька) — 1 шт;

яйца куриные — 1 шт;

молотые пряные травы — по вкусу;

соль — по вкусу;

мука — 10 ст.л.;

масло растительное для жарки — 20 ст.л.;

масло сливочное для начинки — по вкусу

Способ приготовления: Бывает, ломаешь голову: что приготовить на обед или на ужин? Да так, чтобы долго не повторяться, не скатываться в однообразное меню. Да из простого, доступного набора продуктов и не полдня у плиты… Непростая задачка, правда? На просторах интернета тысячи рецептов как бы «простых и на каждый день», да только сложность в том, что состав и стоимость ингредиентов в них, как правило, выходят за рамки доступности и повседневности. Казалось бы, что может быть проще — аппетитный тостик, помазанный черной икрой, суп из морепродуктов или семги, ягнятина, запеченная в рукаве… Не спорю, конечно, это просто и вкусно, но точно не на каждый день.

Мой сегодняшний рецепт я почерпнула в одном кулинарном тв-шоу. Радует, что еще готовят что-то без трюфелей)) Эти котлеты внешне не отличаются от привычных, но разница будет во вкусе. А на гарнир у меня будет… По ходу приготовления решу)).

1) Мясо я заранее разморозила и порезала на куски. Пропустила через мясорубку.

2) Картофель и лук тоже перекручиваю на мясорубке. Или можно натереть на терке. Мелко-мелко ножиком рублю чеснок.

3) Если лук и картофель дали много сока, его необходимо слить. В фарш добавляю перемолотый картофель, лук, соль, пряности, чеснок и яйцо.

Фарш хорошо перемешиваю и отправляю в холодильник минут на 20.

4) Слегка присыпаю мукой поверхность, на которой буду формировать котлеты. Из фарша катаю крупные, одинакового размера шарики.

В серединку каждого вдавливаю кусочек сливочного масла. Обязательно защипываю, чтобы масла не было видно и оно не вытекло при тепловой обработке. Масло, кстати, можно заменить на сыр.

5) Шарики я сплющиваю все одновременно большой досочкой.

Котлетки получаются почти один-в-один.

6) Обжариваю котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

До готовности довожу их на пару 20 минут.

7) Вот такие румяные красавцы получились.

Сочные, с очень нежным вкусом и сливочным ароматом. Попробуйте, это доступно, не сложно и очень вкусно. Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.