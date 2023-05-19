Рецепт: Красная икра, домашняя засолка — Икра форели, слабосолёная, нежная, вкусная.

Ингредиенты:

икра форели — 50 гр;

соль — 4 стол ложки;

вода — 2 литра;

масло растительное рафинированное — половина чайной ложки

Способ приготовления: Купленная форель оказалась с икрой. Решили ее засолить.

Икра форели очень нежная, не крупная, поэтому работать с ней надо аккуратно.

В ингредиентах я написала большое количество воды и соли, потому что вода и соль нам потребуется не только для непосредственной засолки, но и для промывки икры.

Итак, достаем икру из рыбы. Икра находится в оболочках (мешочках).

Теперь нам надо отделить икру от оболочек. Вымывать мы ее будем в соленой воде.

Делаем рассол: на литр теплой (около 40 гр) кипяченой воды берем столовую ложку соли. Опускаем в часть рассола мешочки с икрой и начинаем осторожно венчиком помешивать, делая легкие, медленные, взбивательные движения. По-настоящему взбивать воду с икрой не нужно. Наша цель — отделение икринок от оболочки.

Оболочку подтягиваем пальцами и продолжаем венчиком освобождать икринки. Воду сливаем. Икринки, несмотря на то, что основная часть оболочки удалена, еще находятся в слизи. Снова заливаем частью рассола и снова аккуратно промываем икру. Процеживаем.

Если икра уже чистая, без слизи, то оставляем ненадолго ее в ситечке, чтоб обтекла, если требуется, то снова промываем в соленой воде.

Икра обтекла. Выкладываем ее на хлопчатобумажное полотенце и, аккуратно подтягивая края полотенца, осторожно переваливаем ее с боку на бок. Таким образом удаляется лишняя жидкость.

Готовим рассол для непосредственной засолки икры. Берем так же теплую кипяченую воду. На литр воды берется уже три столовых ложки соли. Размешиваем.

Заливаем нашу икру готовым рассолом. Выдерживаем четыре минуты. Процеживаем.

Икра готова. Осталось добавить в нее чуть-чуть рафинированного растительного масла, чтоб икринки не склеивались. Складываем в баночку и убираем в холодильник.

Икра после такой засолки готова к употреблению сразу же.

Икра форели получается слабосоленая, нежная. Отлично сочетается с хлебом (хлебцами) и маслом.

Бутерброды выглядят празднично. Они способны наполнить радостью обычный завтрак.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.