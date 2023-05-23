Рецепт: Крылышки куриные острые запеченные к пиву — Барбекю

Ингредиенты:

куриные крылышки — 1 кг.;

молотая паприка сладкая — 1 ст.л.;

молотый чили перец — 1 ч.л.;

горчица дижонская зерновая — 1 ст.л.;

соль — по вкусу;

соевый соус — 2 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.;

майонез — 2 ст.л.

Способ приготовления: Куриные крылышки на гриле-барбекю, это невероятная вкуснятина!

Мы их часто готовим во дворе, а в зимний период в духовке.

Конечно же, на свежем воздухе-это особая атмосфера отдыха и пикника.

Готовятся очень просто, здесь главная фишка-маринад!

Маринад может быть всевозможный, но мы любим, чтобы крылышки были остренькие и сладкие.

Итак, делаем маринад.

Смешиваем в глубокой миске, чтобы вместился и соус, и сами крылья все наши ингредиенты, а именно молотую паприку сладкую (можно использовать копченую), молотый перец чили (можно добавить и побольше), горчицу дижонскую (она придает крылышкам особую пикантность и оригинальность), соль по вкусу, соевый соус (смотрите по его концентрации, главное, не пересолить!), сахар в обязательном порядке (он придаст крылышка красивый загар, ну и конечно же, майонез.

Все тщательно смешиваем. Чеснок я не добавляю, чтобы при жарки он не подгорел.

И закидываем в эту смесь крылья. Они должны быть размороженными, без лишней жидкости.

Тщательно массируем их и оставляем примерно на 60 минут для маринования.

Ну а теперь самое интересное! Это запекание. Запекаю на раскаленных углях, на решетке, вместе с кабачками, грибочками-шампиньонами, болгарским перцем, баклажанами.

Точное время запекания не могу сказать, никогда не засекала, просто если кожица хорошо зарумянилась, значит переворачиваем на другую сторону.

Ну и все, в принципе готово!

Крылышки идеально подойдут, как закуска к пиву, как самостоятельное блюдо, можно подавать с запеченной картошкой.

Соусы тоже подойдут различные. И сырный, и барбекю и просто кетчуп.

Хотя, сами по себе они настолько вкусные, что можно обойтись без соуса!

Пробуйте!

Время приготовления: 1 ч. 25 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.