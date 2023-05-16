Рецепт: Крылышки куриные острые запеченные к пиву — в духовке

Ингредиенты:

куриные крылья — 6 шт.;

масло подсолнечное — 3 ст.л.;

соль — по вкусу;

соевый соус — 2 ст.л.;

паприка молотая — половина ч.л.;

куркума — половина ч.л.;

перец черный молотый — половина ч.л.;

чеснок — 1 зубчик;

винный уксус — 1 ст.л.;

горький перец молотый — по вкусу

Способ приготовления: Приготовим сегодня остренькие, хрустящие крылышки к пиву. Они получаются очень аппетитные и буквально таят во рту. Это лучшее дополнение к пенному. Вкуснее крылышек я не пробовала.

Этот рецепт получился спонтанно. И я совсем не жалею, так как эксперимент удался.

Для приготовления этой вкуснятины, понадобятся прежде всего свежие крылышки. У меня сегодня шесть штук. Крылышки нужно тщательно промыть.

Приготовим все ингредиенты для рецепта.

Вначале, замаринуем крылышки. Нальем соевый соус и растительное масло, добавим по вкусу немного соли.

Далее идет перец черный.

Теперь паприка, острый перец по желанию.

Теперь добавим куркуму и измельченный зубок чеснока. Тщательно все перемешаем. Можно еще добавить средиземноморские травы.

Последним вольем уксус, перемешаем. Накроем емкость с крыльями крышкой и оставим для маринования не менее, чем на три часа. Можно оставить часов на шесть, будет еще лучше.

Подготовленные таким образом крылья, выкладываем в ёмкость для запекания.

Запекаем крылья в духовке примерно минут тридцать пять до готовности и румяной корочки.

Вот такая красота к пиву получается. И не нужны никакие вредные чипсы, соленые орешки и прочий «мусор».) Попробуйте, думаю, что вам обязательно понравится!

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 65 руб.