Рецепт: Крылышки куриные острые запеченные к пиву — в духовке

Ингредиенты:
куриные крылья — 6 шт.;
масло подсолнечное — 3 ст.л.;
соль — по вкусу;
соевый соус — 2 ст.л.;
паприка молотая — половина ч.л.;
куркума — половина ч.л.;
перец черный молотый — половина ч.л.;
чеснок — 1 зубчик;
винный уксус — 1 ст.л.;
горький перец молотый — по вкусу
Способ приготовления: Приготовим сегодня остренькие, хрустящие крылышки к пиву. Они получаются очень аппетитные и буквально таят во рту. Это лучшее дополнение к пенному. Вкуснее крылышек я не пробовала.
Этот рецепт получился спонтанно. И я совсем не жалею, так как эксперимент удался.
Для приготовления этой вкуснятины, понадобятся прежде всего свежие крылышки. У меня сегодня шесть штук. Крылышки нужно тщательно промыть.
Приготовим все ингредиенты для рецепта.
Вначале, замаринуем крылышки. Нальем соевый соус и растительное масло, добавим по вкусу немного соли.
Далее идет перец черный.
Теперь паприка, острый перец по желанию.
Теперь добавим куркуму и измельченный зубок чеснока. Тщательно все перемешаем. Можно еще добавить средиземноморские травы.
Последним вольем уксус, перемешаем. Накроем емкость с крыльями крышкой и оставим для маринования не менее, чем на три часа. Можно оставить часов на шесть, будет еще лучше.
Подготовленные таким образом крылья, выкладываем в ёмкость для запекания.
Запекаем крылья в духовке примерно минут тридцать пять до готовности и румяной корочки.
Вот такая красота к пиву получается. И не нужны никакие вредные чипсы, соленые орешки и прочий «мусор».) Попробуйте, думаю, что вам обязательно понравится!
Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 65 руб.