Рецепт: Квашеные лимоны — с чесноком

Ингредиенты:

лимоны — 1 кг.;

чеснок — 1 бол.гол.;

перец чили — 1 шт. на банку;

кориандр — 2 дес.л.;

масло оливковое — 100 мл.

Способ приготовления: На моей странице есть несколько вариантов соленых марокканских лимонов, также есть и квашеные лимоны по-еврейски, и вот теперь хочу подлиться еще одним вариантом квашеных лимонов.

Итак нужны лимоны, у меня 1 кг лимон и на выходе получилось 2 поллитровых баночки.

Понадобятся также головка крупного чеснока, острый перец, кориандр (2 десертных ложки).

Чеснок нарезаем пластиночками, перец я разрезала вдоль пополам.

Приготавливаем посолочную смесь.

2 столовые ложки сахара на 2 столовые ложки соли кориандр.

Сюда же отправляем чеснок.

Все перемешиваем.

Лимоны нарезаем ломтиками.

Все лимоны отправляем к посолочной смеси. И все перемешиваем.

На дно баночек кладем перец.

Все лимоны раскладываем по баночкам.

Никакой жидкости не добавляем.

Нам понадобится по 50 мл. растительного масла (я брала оливковое) на каждую баночку.

50 мл. масла добавляем прямо в банки.

Закрываем банки, но не сильно. Через два дня нужно будет лимоны уплотнить.

Пока идет процесс брожения поставьте банки на окно. Потом в темное место.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.