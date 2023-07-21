Рецепт: Квашеные лимоны — с чесноком

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Ингредиенты:
лимоны — 1 кг.;
чеснок — 1 бол.гол.;
перец чили — 1 шт. на банку;
кориандр — 2 дес.л.;
масло оливковое — 100 мл.
Способ приготовления: На моей странице есть несколько вариантов соленых марокканских лимонов, также есть и квашеные лимоны по-еврейски, и вот теперь хочу подлиться еще одним вариантом квашеных лимонов.

Итак нужны лимоны, у меня 1 кг лимон и на выходе получилось 2 поллитровых баночки.

Понадобятся также головка крупного чеснока, острый перец, кориандр (2 десертных ложки).

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Чеснок нарезаем пластиночками, перец я разрезала вдоль пополам.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Приготавливаем посолочную смесь.

2 столовые ложки сахара на 2 столовые ложки соли кориандр.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Сюда же отправляем чеснок.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Все перемешиваем.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Лимоны нарезаем ломтиками.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Все лимоны отправляем к посолочной смеси. И все перемешиваем.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

На дно баночек кладем перец.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Все лимоны раскладываем по баночкам.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Никакой жидкости не добавляем.

Нам понадобится по 50 мл. растительного масла (я брала оливковое) на каждую баночку.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

50 мл. масла добавляем прямо в банки.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Закрываем банки, но не сильно. Через два дня нужно будет лимоны уплотнить.

Пока идет процесс брожения поставьте банки на окно. Потом в темное место.

Рецепт: Квашеные лимоны - с чесноком

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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