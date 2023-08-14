Рецепт: Квашеные огурцы «Простейшие» — в пластиковой бутыли

Ингредиенты:
огурцы — 2,5 кг;
соль — 130 гр;
вода — 5 л
Способ приготовления: Итак расскажу сейчас вам как заквасить на зиму простым легким способом огурцы. Такие огурцы могут приготовить даже дети.
Использовать будем пластиковую бутыль. Поэтому берем огурцы которые небольшие и пройдут в горлышко бутыли.
Понадобятся только огурцы, чеснок и острый перец (это по желанию).
Также зелень укропа, хрена, смородины и прочее (тоже все по желанию и возможностям.
Также в бутыль пойдет лавровый лист и перец горошком.
Огурцы надо замочить в холодной воде минимум на три часа, а лучше на ночь.
Перец острый и чеснок нарезаем произвольно.
Соли на 5 литровую бутыль понадобится 130 грамм.
Укладываем в бутыль зелень, огурцы, чеснок и острый перец слоями произвольно.
Высыпаем соль.
Сверху прикрываем все листьями хрена и заливаем холодной водой до самого края. И оставляем при комнатной температура бродить. Потом можно поставить в темное прохладное место для хранения.
Зимой можете наслаждаться.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.