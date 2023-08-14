Рецепт: Квашеные огурцы «Простейшие» — в пластиковой бутыли

Ингредиенты:

огурцы — 2,5 кг;

соль — 130 гр;

вода — 5 л

Способ приготовления: Итак расскажу сейчас вам как заквасить на зиму простым легким способом огурцы. Такие огурцы могут приготовить даже дети.

Использовать будем пластиковую бутыль. Поэтому берем огурцы которые небольшие и пройдут в горлышко бутыли.

Понадобятся только огурцы, чеснок и острый перец (это по желанию).

Также зелень укропа, хрена, смородины и прочее (тоже все по желанию и возможностям.

Также в бутыль пойдет лавровый лист и перец горошком.

Огурцы надо замочить в холодной воде минимум на три часа, а лучше на ночь.

Перец острый и чеснок нарезаем произвольно.

Соли на 5 литровую бутыль понадобится 130 грамм.

Укладываем в бутыль зелень, огурцы, чеснок и острый перец слоями произвольно.

Высыпаем соль.

Сверху прикрываем все листьями хрена и заливаем холодной водой до самого края. И оставляем при комнатной температура бродить. Потом можно поставить в темное прохладное место для хранения.

Зимой можете наслаждаться.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.