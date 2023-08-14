Рецепт: Квашеные огурцы «Простейшие» — в пластиковой бутыли

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Ингредиенты:
огурцы — 2,5 кг;
соль — 130 гр;
вода — 5 л
Способ приготовления: Итак расскажу сейчас вам как заквасить на зиму простым легким способом огурцы. Такие огурцы могут приготовить даже дети.

Использовать будем пластиковую бутыль. Поэтому берем огурцы которые небольшие и пройдут в горлышко бутыли.

Понадобятся только огурцы, чеснок и острый перец (это по желанию).

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Также зелень укропа, хрена, смородины и прочее (тоже все по желанию и возможностям.

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Также в бутыль пойдет лавровый лист и перец горошком.

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Огурцы надо замочить в холодной воде минимум на три часа, а лучше на ночь.

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Перец острый и чеснок нарезаем произвольно.

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Соли на 5 литровую бутыль понадобится 130 грамм.

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Укладываем в бутыль зелень, огурцы, чеснок и острый перец слоями произвольно.

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Высыпаем соль.

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Сверху прикрываем все листьями хрена и заливаем холодной водой до самого края. И оставляем при комнатной температура бродить. Потом можно поставить в темное прохладное место для хранения.

Рецепт: Квашеные огурцы "Простейшие" - в пластиковой бутыли

Зимой можете наслаждаться.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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