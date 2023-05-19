Рецепт: Куличи ванильные - ... воздушные, нежные и вкусные ...

Ингредиенты:
молоко топленое — 400 мл.;
творог 9% — 360 г.;
яицо куриное — 4 шт.;
масло сливочное — 200 г.;
сахарный песок — 300 г.;
соль — 0.6 ч.л.;
ванильный сахар — 2 уп.;
сухие дрожжи — 2 уп.;
мука — 1.2 кг.;
изюм — 200 г.;
масло растительное — 6 с.л.
Способ приготовления: Здравствуйте!
Куличи на топленом молоке с творогом пеку не первый год, нравится то, что они получаются не только нежные и воздушные, но и не сухие, как другие куличи.
У меня количество ингредиентов указано на четыре небольшие кулича, но у меня одной формы не хватило, поэтому я испекла три больших кулича.
В первую очередь необходимо поставить опару.
Для этого смешиваем дрожжи, 1 ч. л. сахарного песка, 1 ч. л. муки и 3 ст. л. теплого топленого молока.
Тщательно все перемешиваем и оставляем на 15 минут, что бы опара поднялась.
Через 15 минут опара должна увеличится в два раза.
Пока опара поднимается необходимо смешать куриные яйца и сахарный песок.
Данную смесь мы отставляем в сторону и начинаем замешивать тесто.
Для этого смешиваем творог и сливочное масло.
Я не протираю творог через сито, так куличи получаются более нежными, не влажными, именно нежными и не сухими и не долго не сохнут, но в оригинальном рецепте автор перетирает творог через сито, что бы в куличе не оставались крупинки творога.
Затем добавляем в миску смесь из куриных яиц и сахара и теплое топленого молоко.
Следом добавляем опару, муку, изюм и замешиваем тесто.
Автор в оригинальном рецепте добавляет изюм в замешенное тесто, но мне не нравится такой подход, так как изюм распределяется не равномерно, поэтому добавляю его постепенно с добавлением муки и при постепенном замешивании изюм распределяется равномерно.
В самом конце добавляем в тесто растительное масло и оставляем его на 2 часа.
Через 2 часа тесто увеличивается в несколько раз.
Я делю его на ровные части и распределяю по формам для выпечки.
Что бы куличи получились более нежными и воздушными оставляю их еще на 30 — 40 минут и только потом отправляю в духовку ( разогретую до 180С на час ).
Как и говорила в начале рецепта, у меня было всего три формы, поэтому куличи получились немного не аккуратные, обычно делаю из данного количества продуктов четыре кулича и получаются ровные пышные куличи.
Обратите внимание куличи просто замечательно поднимаются.
Проверяю их готовность зубочисткой, протыкаю середину кулича, если она сухая, то куличи готовы, если нет, то отправляю в духовку еще на 10 — 20 минут.
Украшаю куличи по желаю близких или белковой глазурью или покупной глазурью.
Как и говорила в начале рецепта куличи по данному рецепту получаются воздушными, нежными и вкусными, но самое главное, что не сухие, поэтому данный рецепт прижился у нас и я пеку куличи по данному рецепту вот уже 3 год.
Спасибо за внимание и до новых встреч!
Время приготовления: 1 ч. 30 мин.