Рецепт: Куличи ванильные - ... воздушные, нежные и вкусные ...

Ингредиенты:

молоко топленое — 400 мл.;

творог 9% — 360 г.;

яицо куриное — 4 шт.;

масло сливочное — 200 г.;

сахарный песок — 300 г.;

соль — 0.6 ч.л.;

ванильный сахар — 2 уп.;

сухие дрожжи — 2 уп.;

мука — 1.2 кг.;

изюм — 200 г.;

масло растительное — 6 с.л.

Способ приготовления: Здравствуйте!

Куличи на топленом молоке с творогом пеку не первый год, нравится то, что они получаются не только нежные и воздушные, но и не сухие, как другие куличи.

У меня количество ингредиентов указано на четыре небольшие кулича, но у меня одной формы не хватило, поэтому я испекла три больших кулича.

В первую очередь необходимо поставить опару.

Для этого смешиваем дрожжи, 1 ч. л. сахарного песка, 1 ч. л. муки и 3 ст. л. теплого топленого молока.

Тщательно все перемешиваем и оставляем на 15 минут, что бы опара поднялась.

Через 15 минут опара должна увеличится в два раза.

Пока опара поднимается необходимо смешать куриные яйца и сахарный песок.

Данную смесь мы отставляем в сторону и начинаем замешивать тесто.

Для этого смешиваем творог и сливочное масло.

Я не протираю творог через сито, так куличи получаются более нежными, не влажными, именно нежными и не сухими и не долго не сохнут, но в оригинальном рецепте автор перетирает творог через сито, что бы в куличе не оставались крупинки творога.

Затем добавляем в миску смесь из куриных яиц и сахара и теплое топленого молоко.

Следом добавляем опару, муку, изюм и замешиваем тесто.

Автор в оригинальном рецепте добавляет изюм в замешенное тесто, но мне не нравится такой подход, так как изюм распределяется не равномерно, поэтому добавляю его постепенно с добавлением муки и при постепенном замешивании изюм распределяется равномерно.

В самом конце добавляем в тесто растительное масло и оставляем его на 2 часа.

Через 2 часа тесто увеличивается в несколько раз.

Я делю его на ровные части и распределяю по формам для выпечки.

Что бы куличи получились более нежными и воздушными оставляю их еще на 30 — 40 минут и только потом отправляю в духовку ( разогретую до 180С на час ).

Как и говорила в начале рецепта, у меня было всего три формы, поэтому куличи получились немного не аккуратные, обычно делаю из данного количества продуктов четыре кулича и получаются ровные пышные куличи.

Обратите внимание куличи просто замечательно поднимаются.

Проверяю их готовность зубочисткой, протыкаю середину кулича, если она сухая, то куличи готовы, если нет, то отправляю в духовку еще на 10 — 20 минут.

Украшаю куличи по желаю близких или белковой глазурью или покупной глазурью.

Как и говорила в начале рецепта куличи по данному рецепту получаются воздушными, нежными и вкусными, но самое главное, что не сухие, поэтому данный рецепт прижился у нас и я пеку куличи по данному рецепту вот уже 3 год.

Спасибо за внимание и до новых встреч!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.