Рецепт: Курица-гриль на вертеле — в духовке

Ингредиенты:

курица — 1 шт;

специи — 2 ст.л.;

соль — 2 ч.л.

Способ приготовления: Решила приготовить и поделиться с вами рецептом вкусной сочной курочки гриль на вертеле в духовке.

У меня вот такая курочка весом 1700.

Готовить будем в духовке на вертеле.

Подготавливаем специи и приправы.

Я беру перец горошком и две таблетки спирулины.

Перец и спирулину перемалываем, добавляем также куркуму, красный острый перец и чабер (все по желанию и возможностям).

Понадобится обязательно чеснок.

Чеснок натираем на терочке.

Все смешиваем с добавкой немного растительного масла и соли и натираем курочку. Я оставляла промариноваться на сутки, но достаточно оставить на ночь.

Вставляем курочку на вертел и закрепим крылышки деревянной шпажкой.

Подвешиваем в духовку.

Запекаем не менее 2-х часов, но ориентируйтесь на свою духовку.

Получаем отличный вариант вкусного обеда или ужина.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.