Рецепт: Курица-гриль на вертеле — в духовке

Ингредиенты:
курица — 1 шт;
специи — 2 ст.л.;
соль — 2 ч.л.
Способ приготовления: Решила приготовить и поделиться с вами рецептом вкусной сочной курочки гриль на вертеле в духовке.
У меня вот такая курочка весом 1700.
Готовить будем в духовке на вертеле.
Подготавливаем специи и приправы.
Я беру перец горошком и две таблетки спирулины.
Перец и спирулину перемалываем, добавляем также куркуму, красный острый перец и чабер (все по желанию и возможностям).
Понадобится обязательно чеснок.
Чеснок натираем на терочке.
Все смешиваем с добавкой немного растительного масла и соли и натираем курочку. Я оставляла промариноваться на сутки, но достаточно оставить на ночь.
Вставляем курочку на вертел и закрепим крылышки деревянной шпажкой.
Подвешиваем в духовку.
Запекаем не менее 2-х часов, но ориентируйтесь на свою духовку.
Получаем отличный вариант вкусного обеда или ужина.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч.