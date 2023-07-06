Рецепт: Курица-гриль на вертеле — в духовке

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Ингредиенты:
курица — 1 шт;
специи — 2 ст.л.;
соль — 2 ч.л.
Способ приготовления: Решила приготовить и поделиться с вами рецептом вкусной сочной курочки гриль на вертеле в духовке.

У меня вот такая курочка весом 1700.

Готовить будем в духовке на вертеле.

Рецепт: Курица-гриль на вертеле - в духовке

Подготавливаем специи и приправы.

Я беру перец горошком и две таблетки спирулины.

Рецепт: Курица-гриль на вертеле - в духовке

Перец и спирулину перемалываем, добавляем также куркуму, красный острый перец и чабер (все по желанию и возможностям).

Рецепт: Курица-гриль на вертеле - в духовке

Понадобится обязательно чеснок.

Рецепт: Курица-гриль на вертеле - в духовке

Чеснок натираем на терочке.

Рецепт: Курица-гриль на вертеле - в духовке

Все смешиваем с добавкой немного растительного масла и соли и натираем курочку. Я оставляла промариноваться на сутки, но достаточно оставить на ночь.

Рецепт: Курица-гриль на вертеле - в духовке

Вставляем курочку на вертел и закрепим крылышки деревянной шпажкой.

Рецепт: Курица-гриль на вертеле - в духовке

Подвешиваем в духовку.

Рецепт: Курица-гриль на вертеле - в духовке

Запекаем не менее 2-х часов, но ориентируйтесь на свою духовку.

Получаем отличный вариант вкусного обеда или ужина.

Рецепт: Курица-гриль на вертеле - в духовке

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.

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