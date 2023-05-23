Рецепт: Курица под кефирным соусом — быстрый ужин

Ингредиенты:

курица — 4 шт;

кефир 3, 2% — 1 стакан;

зелень — пучек;

чеснок — 6-8 зуб.

Способ приготовления: Буквально вчера решили приготовить куриные бедрышки в новом оригинальном соусом (муж сам придумал).

Можно так готовить не только бедрышки, а любые части курицы.

Поставим курицу жариться на максимальный огонь до ярко выраженной золотистой корочки.

Пока мясо обжаривается, готовим соус на основе кефира.

В соус я решила добавить свою выращенную на подоконнике микро зелень — кинзу.

Также берем укроп и чеснок.

В соус я решила добавить приправу «шичими».

Также паприку и красный острый перец.

Кориандр в зернах, который измельчаем в кофемолке.

Для соуса решила использовать заранее заготовленную мною пасту песто.

В 200 мл кефира отправляем полную ложку пасты песто, молотый кориандр, приправы и соль.

Нарубим чеснок и зелень.

Все отправляем к кефиру.

Перемешиваем и наш соус готов.

На зажаренную курицу выливаем кефирный соус.

И тушим под крышкой минут 20-30.

Подливка получается очень вкусной и подойдет к любому гарниру, макаронам, картофелю, кашам.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.