Рецепт: Курица под кефирным соусом — быстрый ужин

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Ингредиенты:
курица — 4 шт;
кефир 3, 2% — 1 стакан;
зелень — пучек;
чеснок — 6-8 зуб.
Способ приготовления: Буквально вчера решили приготовить куриные бедрышки в новом оригинальном соусом (муж сам придумал).

Можно так готовить не только бедрышки, а любые части курицы.

Поставим курицу жариться на максимальный огонь до ярко выраженной золотистой корочки.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Пока мясо обжаривается, готовим соус на основе кефира.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

В соус я решила добавить свою выращенную на подоконнике микро зелень — кинзу.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Также берем укроп и чеснок.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

В соус я решила добавить приправу «шичими».

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Также паприку и красный острый перец.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Кориандр в зернах, который измельчаем в кофемолке.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Для соуса решила использовать заранее заготовленную мною пасту песто.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

В 200 мл кефира отправляем полную ложку пасты песто, молотый кориандр, приправы и соль.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Нарубим чеснок и зелень.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Все отправляем к кефиру.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Перемешиваем и наш соус готов.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

На зажаренную курицу выливаем кефирный соус.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

И тушим под крышкой минут 20-30.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Подливка получается очень вкусной и подойдет к любому гарниру, макаронам, картофелю, кашам.

Рецепт: Курица под кефирным соусом - быстрый ужин

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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