Рецепт: Курица под кефирным соусом — быстрый ужин

Ингредиенты:
курица — 4 шт;
кефир 3, 2% — 1 стакан;
зелень — пучек;
чеснок — 6-8 зуб.
Способ приготовления: Буквально вчера решили приготовить куриные бедрышки в новом оригинальном соусом (муж сам придумал).
Можно так готовить не только бедрышки, а любые части курицы.
Поставим курицу жариться на максимальный огонь до ярко выраженной золотистой корочки.
Пока мясо обжаривается, готовим соус на основе кефира.
В соус я решила добавить свою выращенную на подоконнике микро зелень — кинзу.
Также берем укроп и чеснок.
В соус я решила добавить приправу «шичими».
Также паприку и красный острый перец.
Кориандр в зернах, который измельчаем в кофемолке.
Для соуса решила использовать заранее заготовленную мною пасту песто.
В 200 мл кефира отправляем полную ложку пасты песто, молотый кориандр, приправы и соль.
Нарубим чеснок и зелень.
Все отправляем к кефиру.
Перемешиваем и наш соус готов.
На зажаренную курицу выливаем кефирный соус.
И тушим под крышкой минут 20-30.
Подливка получается очень вкусной и подойдет к любому гарниру, макаронам, картофелю, кашам.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.