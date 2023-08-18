Рецепт: Курица в сметанной подливе — остро-пряная подлива

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Admin
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Ингредиенты:
куриные крылья — 1 кг;
бананы — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
чеснок — 3-4 зуб.;
корень имбиря — 20 гр.;
перец чили — 1 шт.;
сметана 20% — 200 гр.;
гарам масала — 1 ч.л.;
куркума — 1 ч.л.
Способ приготовления: В данном случае я хочу поделиться рецептом приготовления очень вкусной ароматной сметанной подливы, в которой мы тушим обжаренную не до готовности курицу (у меня куриные крылья), а потом эта подливка прекрасно подойдет к любому гарниру, например, к макаронам.

Берем половинку банана, несколько долек чеснока.

Понадобится крупная луковица.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Лук нарезаем кубиком.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Также берем кусочек имбиря.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Имбирь очищаем и нарезаем. Также добавляем острый перец по вкусу.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Одну чайную ложки специи гарам масала.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Добавляем баночку сметаны.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

И все это с добавлением соли по вкусу перебиваем погружным блендером.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Получаем вот такую массу.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Собственно подлива, в которой будем тушить курицу, готова, но мне она показалась бледной и я решила добавить ложку куркумы.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Слегка обжаренные крылышки оставляем в сковороде.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

И заливаем соусом.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Тушим под крышкой минут 10-15.

Соус добавляем к макаронам.

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

И подаем вместе с курицей.

Получается очень красиво, ароматно и вкусно!

Рецепт: Курица в сметанной подливе - остро-пряная подлива

Время приготовления: 30 мин.

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