Рецепт: Курица в сметанной подливе — остро-пряная подлива

Ингредиенты:

куриные крылья — 1 кг;

бананы — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

чеснок — 3-4 зуб.;

корень имбиря — 20 гр.;

перец чили — 1 шт.;

сметана 20% — 200 гр.;

гарам масала — 1 ч.л.;

куркума — 1 ч.л.

Способ приготовления: В данном случае я хочу поделиться рецептом приготовления очень вкусной ароматной сметанной подливы, в которой мы тушим обжаренную не до готовности курицу (у меня куриные крылья), а потом эта подливка прекрасно подойдет к любому гарниру, например, к макаронам.

Берем половинку банана, несколько долек чеснока.

Понадобится крупная луковица.

Лук нарезаем кубиком.

Также берем кусочек имбиря.

Имбирь очищаем и нарезаем. Также добавляем острый перец по вкусу.

Одну чайную ложки специи гарам масала.

Добавляем баночку сметаны.

И все это с добавлением соли по вкусу перебиваем погружным блендером.

Получаем вот такую массу.

Собственно подлива, в которой будем тушить курицу, готова, но мне она показалась бледной и я решила добавить ложку куркумы.

Слегка обжаренные крылышки оставляем в сковороде.

И заливаем соусом.

Тушим под крышкой минут 10-15.

Соус добавляем к макаронам.

И подаем вместе с курицей.

Получается очень красиво, ароматно и вкусно!

Время приготовления: 30 мин.