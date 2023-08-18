Рецепт: Курица в сметанной подливе — остро-пряная подлива

Ингредиенты:
куриные крылья — 1 кг;
бананы — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
чеснок — 3-4 зуб.;
корень имбиря — 20 гр.;
перец чили — 1 шт.;
сметана 20% — 200 гр.;
гарам масала — 1 ч.л.;
куркума — 1 ч.л.
Способ приготовления: В данном случае я хочу поделиться рецептом приготовления очень вкусной ароматной сметанной подливы, в которой мы тушим обжаренную не до готовности курицу (у меня куриные крылья), а потом эта подливка прекрасно подойдет к любому гарниру, например, к макаронам.
Берем половинку банана, несколько долек чеснока.
Понадобится крупная луковица.
Лук нарезаем кубиком.
Также берем кусочек имбиря.
Имбирь очищаем и нарезаем. Также добавляем острый перец по вкусу.
Одну чайную ложки специи гарам масала.
Добавляем баночку сметаны.
И все это с добавлением соли по вкусу перебиваем погружным блендером.
Получаем вот такую массу.
Собственно подлива, в которой будем тушить курицу, готова, но мне она показалась бледной и я решила добавить ложку куркумы.
Слегка обжаренные крылышки оставляем в сковороде.
И заливаем соусом.
Тушим под крышкой минут 10-15.
Соус добавляем к макаронам.
И подаем вместе с курицей.
Получается очень красиво, ароматно и вкусно!
Время приготовления: 30 мин.