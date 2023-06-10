Рецепт: Куриная грудка запеченная в сметане, лечебное питание, стол 6 — Отварная и запечённая, можно при подагре

Ингредиенты:

филе куриное — 1 шт.;

масло подсолнечое рафинированное — 1 ст.л.;

сметана 15% — 1 ст.л.;

соль — щепотка;

куркума — щепотка;

перец черный молотый — щепотка

Способ приготовления: Наверное всем знакомо такое заболевание, как подагра. Обычно, это заболевание называют, не иначе, как болезнь королей. Избыток пуринов является одной из причин, накопления мочевой кислоты и болей. Чтобы предотвратить это заболевание и перевести его в стадию ремиссии и используется лечебное питание, диета стол номер 6. Белок в этом питании присутствует на столе, однако можно только нежирное мясо индейки и курицы, в ограниченном количестве, которое необходимо правильно обработать и приготовить. Чтобы избавиться от лишних пуринов, для начала отварим грудку в течение двух минут после закипания воды. А затем уже будем мариновать мясо в сметане и специях.

Соль ограничим щепоткой. Куркуму можно. Это специя противовоспалительная, перец тоже щепотка. Зальем мясо сметаной, посыплем специями и оставим на 25 минут. Пусть промаринуется.

Запекать будем в рукаве, чтобы по возможности мясо было сочнее. Добавим в рукав одну столовую ложку постного масла и переложим туда мясо.

Завяжем края рукава и переложим в форму для запекания.

Запекаем в духовке 15 минут при 180 градусах. Мяско готово.

Нарезаем и выкладываем на тарелку. Помидоры при подагре не рекомендуется, можно только две штуки в неделю. Зато свежие огурцы — это находка. Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.