Рецепт: Куринное филе в пергаменте — Сочная курочка на сухой сковороде!

Ингредиенты:

филе куриное — 800 грамм;

масло сливочное — 50 грамм;

соль — по вкусу;

паприка молотая — по вкусу;

перец лимонный — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток!

Курица в пергаменте- это простое и вкусное блюдо, которое мы готовим очень часто.

Ведь это так вкусно! Причем вкус самой курочки можно менять в зависимости от используемый специи и приправ.

Берём пергамент, лучше силиконизированный, отрезаем размер 40*50 см.

Пергамент нужно смазать мягким сливочным маслом ( отступив от края по 5 см).

Далее посыпаю паприкой и приправой для курицы, а сверху приправы соль!

Далее выкладывать куриное филе, нарезанное на одинаковой толщины кусочки. Выкладывать нужно плотнее. Вторую сторону пергамента также смазать маслом, а поверх курочки соль и специи, именно в таком порядке …

Накрываем второй половинкой пергамента и подворачмвая края формируем вот такой конверт.

Конверт должен быть по размеру Вашей сковороды.

Таким же способом формую остальные конверты.

Можно использовать разные специи и курочка будет с разными вкусами…

Здесь у меня соль и лимонный перец очень вкусное сочетание с курочкой!!

Конвертики курочка в пергаменте готовы!)

Я люблю делать такие заготовки в холодильник ( храню 1-3 дня) или в морозилку, размораживается быстро, готовится просто и получается вкусно)

Курочка в пергаменте жарится на сухой сковороде без масла с двух сторон …

Переворачиваю курочку вместе с пергаментом, но бывает, что курочки положу много и перевернуть неудобно, тогда открываю и быстро переворачиваю курочку.

Получается вкусно и сочно!

Я такую курочку обожаю и в горячем и в холодном виде. Можно добавить ее в салат, можно положить в шаурму, или на бутерброд…

Мясо получается очень сочное!

Попробуйте, я уверена, что Вам понравится!!!

Это вкусно и просто!

Видео:

Время приготовления: 10 мин.