Рецепт: Куринное филе в пергаменте — Сочная курочка на сухой сковороде!

Ингредиенты:
филе куриное — 800 грамм;
масло сливочное — 50 грамм;
соль — по вкусу;
паприка молотая — по вкусу;
перец лимонный — по вкусу
Способ приготовления: Всем доброго времени суток!
Курица в пергаменте- это простое и вкусное блюдо, которое мы готовим очень часто.
Ведь это так вкусно! Причем вкус самой курочки можно менять в зависимости от используемый специи и приправ.
Берём пергамент, лучше силиконизированный, отрезаем размер 40*50 см.
Пергамент нужно смазать мягким сливочным маслом ( отступив от края по 5 см).
Далее посыпаю паприкой и приправой для курицы, а сверху приправы соль!
Далее выкладывать куриное филе, нарезанное на одинаковой толщины кусочки. Выкладывать нужно плотнее. Вторую сторону пергамента также смазать маслом, а поверх курочки соль и специи, именно в таком порядке …
Накрываем второй половинкой пергамента и подворачмвая края формируем вот такой конверт.
Конверт должен быть по размеру Вашей сковороды.
Таким же способом формую остальные конверты.
Можно использовать разные специи и курочка будет с разными вкусами…
Здесь у меня соль и лимонный перец очень вкусное сочетание с курочкой!!
Конвертики курочка в пергаменте готовы!)
Я люблю делать такие заготовки в холодильник ( храню 1-3 дня) или в морозилку, размораживается быстро, готовится просто и получается вкусно)
Курочка в пергаменте жарится на сухой сковороде без масла с двух сторон …
Переворачиваю курочку вместе с пергаментом, но бывает, что курочки положу много и перевернуть неудобно, тогда открываю и быстро переворачиваю курочку.
Получается вкусно и сочно!
Я такую курочку обожаю и в горячем и в холодном виде. Можно добавить ее в салат, можно положить в шаурму, или на бутерброд…
Мясо получается очень сочное!
Попробуйте, я уверена, что Вам понравится!!!
Это вкусно и просто!
Видео:
Время приготовления: 10 мин.