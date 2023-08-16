Рецепт: Куриное рагу с овощами — кабачки, цветная капуста, летний легкий рецепт,

Ингредиенты:

куриное филе грудки — 2 шт.;

капуста цветная — 1 шт.;

кабачки — 1-2 шт.;

морковь — 2-3 шт.;

соевый соус — 1 ст.л.;

растительное масло без запаха — 1 ст.л.;

соль и любимые специи — по вкусу

Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Сейчас лето, время свежих овощей, предлагаю вам свой летний вариант приготовления куриного рагу с овощами. Блюдо получается диетическим и легким для ЖКТ.

Для приготовления подготовим овощи (цветная капуста, кабачок, морковь) и куриное филе.

Куриное филе нарезаем средним кубиком и отравляем в миску. Миску сразу берите побольше, чтоб поместились все ингредиенты.

В нарезанное куриное филе добавляем столовую ложку соевого соуса и перемешиваем, пока будем заниматься овощами, курица замаринуется.

Далее морковь, форма нарезки может быть любой, но с учётом того что все ингредиенты должны одновременно приготовиться.

Кабачок и

цветная капуста.

Овощи можно использовать любые по желанию, если нет врачебных ограничений. Далее в миску добавляем столовую ложку растительного масла, чуть-чуть соли/перца или по вкусу.

Теперь всё тщательно перемешиваем и ставим разогреваться сковороду.

На сухую сковороду, растительное масло мы уже добавляли в миску, отправляем все подготовленные ингредиенты.

Равномерно распределяем по сковороде

и накрываем крышкой.

Готовим под крышкой, на огне ниже среднего. Когда рагу закипит, проверьте его на количество жидкости, нужно, чтоб оно тушилось, при необходимости добавьте воды.

Еще немного и куриное рагу с овощами будет готово, получается всё быстро, сочно и очень вкусно.

Пои подаче по желанию зелень и ложечка холодной сметаны, рекомендую.

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и отличного настроения!

Время приготовления: 40 мин.