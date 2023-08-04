Рецепт: Куриные котлетки в сухарях — В духовке

Ингредиенты:

филе куриное — 1кг;

яйцо куриное свежее — 1шт.;

лук репчатый — 2шт.;

панировочные сухари — 1ст.;

сыр твердый — 200гр.;

сливки 10-20% — 1ст.;

чеснок — 6зубчиков;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — 1ст.л.

Способ приготовления: Доброго хорошего всем дня!

Сегодня запечем куриные рубленные котлетки в сухариках и сливочном соусе.

Куриное филе мелко рубим на мелкие кубики

Нарезаем мелко репчатый лук, все смешиваем, солим, перчим. Разбиваем туда яйцо, делаем фарш. Обваливаем маленькие котлетки в панировочных сухарях и выкладываем на противень, смазанным растительным маслицем. Ставим в духовку на 180градусов. Минут на 10. Пока готовим сливочный соус. Берём сливки, трем сыр твердый на крупной тёрке, выдавливаем чесночное, немного солим, перчим. Поливаем котлетки и опять отправляем в духовку до полной готовности. Пока не появится красивая румяная золотая корочка. Можно с любым гарниром. Очень вкусно и аппетитно.

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.