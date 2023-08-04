Рецепт: Куриные котлетки в сухарях — В духовке

Ингредиенты:
филе куриное — 1кг;
яйцо куриное свежее — 1шт.;
лук репчатый — 2шт.;
панировочные сухари — 1ст.;
сыр твердый — 200гр.;
сливки 10-20% — 1ст.;
чеснок — 6зубчиков;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
масло растительное — 1ст.л.
Способ приготовления: Доброго хорошего всем дня!
Сегодня запечем куриные рубленные котлетки в сухариках и сливочном соусе.
Куриное филе мелко рубим на мелкие кубики
Нарезаем мелко репчатый лук, все смешиваем, солим, перчим. Разбиваем туда яйцо, делаем фарш. Обваливаем маленькие котлетки в панировочных сухарях и выкладываем на противень, смазанным растительным маслицем. Ставим в духовку на 180градусов. Минут на 10. Пока готовим сливочный соус. Берём сливки, трем сыр твердый на крупной тёрке, выдавливаем чесночное, немного солим, перчим. Поливаем котлетки и опять отправляем в духовку до полной готовности. Пока не появится красивая румяная золотая корочка. Можно с любым гарниром. Очень вкусно и аппетитно.
Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.