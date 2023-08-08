Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре — Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
молоко — 2 стакана;
яйца куриные — 1 шт.;
соль — 1 ч.л.;
лук репчатый — 2 шт.;
масло растительное — 4 ст.л.;
масло сливочное — 100 гр;
вода — 0,5 стак.;
мука — 500 гр.
Способ приготовления: Сегодня поделюсь рецептом татарской лепёшки Кыстыбый, классический способ приготовления — это пресная лепёшка с начинкой из картофельного пюре с добавлением жареного лука.
Я решила в выходной приготовить это казалась бы очень простое, из простых и недорогих продуктов, но достаточное хлопотное и времязатратное блюдо.
Готовила я вместе с двумя детьми.
Это очень удобно готовить не одной, а когда параллельно все заняты, пока я раскатывала лепёшки, сын жарил их как блинчики с двух сторон, дочка их смазывала сливочным маслом и складывала начинку.
Для начала нам нужно приготовить картофельную начинку.
Для этого в подсолённой воде отварить картофель
Пока картофель варится займемся луком и тестом.
Лук репчатый пассируем до золотистого оттенка на раст. + слив. масле
Картофель готов. Воду слить, добавить молоко (около 1 стакана), сделать пюре.
добавляем сливочное масло и пассерованный репчатый лук
Всё перемешать и начинка готова.
Для приготовления теста в молоко (1 стакан) добавляю тёплую воду (0,5 стак), 1 яйцо, 2 ст. ложки раст. масла, 1 чайную ложку соли и просеянной муки сколько возьмёт, примерно 500 гр.
Замешиваем пластичное тесто, примерно как на чебуреки.
разрезаем тесто на кусочки и раскатываем тонкие лепёшки.
Лепёшки нужно раскатать максимально тонко.
На сухой сковороде с двух сторон обжариваем лепёшку, получается как лаваш с красивыми поджаренными точечками.
каждую лепёшку смазываем сливочным маслом.
на половинку лепёшки щедро выкладываем картофельную начинку и сворачиваем пополам
Сворачиваем пока лепешки горячие, чтобы не потрескались.
Складываем в стопочку и можно звать всех к столу!
Вкусные и ОЧЕНЬ сытные лепешки готовы.
Лишние лепешки, если не съели все сразу, можно потом разогреть на сковороде, будет еще румянее и хрустящее, как свежие.
Это простое, вкусное и экономное блюдо, но лучше готовить в компании с помощниками:)
Приятного аппетита и новых кулинарных открытий!
Время приготовления: 1 ч.