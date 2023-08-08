Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре — Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

молоко — 2 стакана;

яйца куриные — 1 шт.;

соль — 1 ч.л.;

лук репчатый — 2 шт.;

масло растительное — 4 ст.л.;

масло сливочное — 100 гр;

вода — 0,5 стак.;

мука — 500 гр.

Способ приготовления: Сегодня поделюсь рецептом татарской лепёшки Кыстыбый, классический способ приготовления — это пресная лепёшка с начинкой из картофельного пюре с добавлением жареного лука.

Я решила в выходной приготовить это казалась бы очень простое, из простых и недорогих продуктов, но достаточное хлопотное и времязатратное блюдо.

Готовила я вместе с двумя детьми.

Это очень удобно готовить не одной, а когда параллельно все заняты, пока я раскатывала лепёшки, сын жарил их как блинчики с двух сторон, дочка их смазывала сливочным маслом и складывала начинку.

Для начала нам нужно приготовить картофельную начинку.

Для этого в подсолённой воде отварить картофель

Пока картофель варится займемся луком и тестом.

Лук репчатый пассируем до золотистого оттенка на раст. + слив. масле

Картофель готов. Воду слить, добавить молоко (около 1 стакана), сделать пюре.

добавляем сливочное масло и пассерованный репчатый лук

Всё перемешать и начинка готова.

Для приготовления теста в молоко (1 стакан) добавляю тёплую воду (0,5 стак), 1 яйцо, 2 ст. ложки раст. масла, 1 чайную ложку соли и просеянной муки сколько возьмёт, примерно 500 гр.

Замешиваем пластичное тесто, примерно как на чебуреки.

разрезаем тесто на кусочки и раскатываем тонкие лепёшки.

Лепёшки нужно раскатать максимально тонко.

На сухой сковороде с двух сторон обжариваем лепёшку, получается как лаваш с красивыми поджаренными точечками.

каждую лепёшку смазываем сливочным маслом.

на половинку лепёшки щедро выкладываем картофельную начинку и сворачиваем пополам

Сворачиваем пока лепешки горячие, чтобы не потрескались.

Складываем в стопочку и можно звать всех к столу!

Вкусные и ОЧЕНЬ сытные лепешки готовы.

Лишние лепешки, если не съели все сразу, можно потом разогреть на сковороде, будет еще румянее и хрустящее, как свежие.

Это простое, вкусное и экономное блюдо, но лучше готовить в компании с помощниками:)

Приятного аппетита и новых кулинарных открытий!

Время приготовления: 1 ч.