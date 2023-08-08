Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре — Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

По
Admin
-
0
40

Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
молоко — 2 стакана;
яйца куриные — 1 шт.;
соль — 1 ч.л.;
лук репчатый — 2 шт.;
масло растительное — 4 ст.л.;
масло сливочное — 100 гр;
вода — 0,5 стак.;
мука — 500 гр.
Способ приготовления: Сегодня поделюсь рецептом татарской лепёшки Кыстыбый, классический способ приготовления — это пресная лепёшка с начинкой из картофельного пюре с добавлением жареного лука.

Я решила в выходной приготовить это казалась бы очень простое, из простых и недорогих продуктов, но достаточное хлопотное и времязатратное блюдо.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Готовила я вместе с двумя детьми.
Это очень удобно готовить не одной, а когда параллельно все заняты, пока я раскатывала лепёшки, сын жарил их как блинчики с двух сторон, дочка их смазывала сливочным маслом и складывала начинку.

Для начала нам нужно приготовить картофельную начинку.
Для этого в подсолённой воде отварить картофель

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Пока картофель варится займемся луком и тестом.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Лук репчатый пассируем до золотистого оттенка на раст. + слив. масле

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Картофель готов. Воду слить, добавить молоко (около 1 стакана), сделать пюре.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

добавляем сливочное масло и пассерованный репчатый лук

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Всё перемешать и начинка готова.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Для приготовления теста в молоко (1 стакан) добавляю тёплую воду (0,5 стак), 1 яйцо, 2 ст. ложки раст. масла, 1 чайную ложку соли и просеянной муки сколько возьмёт, примерно 500 гр.

Замешиваем пластичное тесто, примерно как на чебуреки.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

разрезаем тесто на кусочки и раскатываем тонкие лепёшки.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Лепёшки нужно раскатать максимально тонко.
На сухой сковороде с двух сторон обжариваем лепёшку, получается как лаваш с красивыми поджаренными точечками.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

каждую лепёшку смазываем сливочным маслом.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

на половинку лепёшки щедро выкладываем картофельную начинку и сворачиваем пополам

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Сворачиваем пока лепешки горячие, чтобы не потрескались.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Складываем в стопочку и можно звать всех к столу!

Вкусные и ОЧЕНЬ сытные лепешки готовы.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Лишние лепешки, если не съели все сразу, можно потом разогреть на сковороде, будет еще румянее и хрустящее, как свежие.

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Это простое, вкусное и экономное блюдо, но лучше готовить в компании с помощниками:)

Рецепт: Кыстыбый с картофельным пюре - Лепёшка по-татарски с картофельным пюре и жаренным луком

Приятного аппетита и новых кулинарных открытий!

Время приготовления: 1 ч.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА