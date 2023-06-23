Рецепт: Лагман из баранины — Лагман по-узбекски

Ингредиенты:

баранина — 450 гр.;

лук репчатый — 200 гр.;

морковь — 200 гр.;

фасоль стручковая — 100 гр.;

болгарский красный перец — 200 гр.;

томаты — 200 гр.;

томатная паста — 50 гр.;

зеленая редька — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

паприка — 1 ч.л.;

зира — пол чайной ложки;

лавровый лист — 1 шт.;

бадьян — 1 звездочка;

перец душистый — 5 шт.;

сахар — 1 ч.л.;

кинза свежая — пол пучка

Способ приготовления: Лагман из баранины-это одно из моих любимых восточных блюд, которое сильно распространено в Узбекистане. Рецептов приготовления-множество, собственно, как и у борща, но в нашей семье любят именно такой, о котором сейчас пойдет речь.

В переводе «лагман» обозначает «лапша», конечно же домашнего приготовления, потому что так вкуснее, но можно купить и магазинную, что, собственно, я и сделала.

Товарищи, в список ингредиентов много компонентов не влезло, поэтому, буду указывать здесь, в тексте, в описании.

Итак, приступаем к приготовлению!

Нам понадобится казан. У меня дома в наличии аж три штуки. Три толстостенные посудины.

Казан должен быть сухой и чистый, иначе все подгорит.

Пусть пока стоит. А мы займемся подготовкой мяса и овощей. Вначале порежем свежую баранину с жирком. Мясо я никогда не мою. А вы-как хотите. А если помоете, то обсушите всенепременно!

Режем достаточно мелко. На кубики. Обязательно положите бараний курдюк. Также мелко-мелко нарежьте и сложите в отдельную посуду.

Теперь к овощам. Лук режем кубиками и тоже в отдельную тарелку убираем.

Морковь режем такими же кусочками, что и лук.

Тоже самое делаем с болгарским перчиком.

Стручковую фасоль нарезаем на брусочки, чеснок мелко рубим острым ножом.

Зеленую редьку нарезаем аналогично кубиками.

Помидоры, соответственно, так же.

А еще, можно взять небольшой кусочек белокачаной капусты, но можно обойтись и без нее, но я все же добавлю и нашинкую ее в произвольном порядке.

Кинзу и зеленый сельдерей мелко нарубаем и откладываем в сторону.

Итак, приступаем к процессу жарки ингредиентов. Делаем это последовательно в таком порядке.

Наливаем масло в казан и прогреваем его. Далее, закидываем очень ароматную и вкусную специю под названием бадьян. Восточная кухня без него-это как борщ без свеклы.

Пусть бадьян отдаст все эфирные масла и запах нашему горячему маслу и только потом мы закидываем наш лучок и начинаем постоянно перемешивать, чтобы он не подгорел.

Всегда при жарке лука я добавляю сахар, так получается вкуснее. Карамельный лук я называю)

Теперь отправляем кусочки мяса вместе с курдюком. Курдюк добавит дополнительный сладковатый аромат и жир. Это очень вкусно!

Сразу же, закидываем зиру, еще одну восточную специю и жарим все вместе постоянно перемешивая.

Как только мясо запечатает все свои соки в корочку, то добавляем по вкусу соль. Солим в меру, потому что в процессе готовки мы будем дополнительно досаливать наше блюдо.

Как мясо обжарится, то закидываем морковку, перемешиваем.

И как только морковка будет почти готова, то добавляем болгарский перчик.

Почти сразу же закидываем мелко порубленные томаты.

Все тщательно сошкрябываем со стенок казана и мешаем.

Ждем 2-3 минуты и только теперь идет очередь зеленой редьки.

Жарим, тушим и заливаем всю нашу смесь кипятком, практически полный казан.

Забрасываем немного свежей кинзы, молотый кориандр, примерно с пол чайной ложки, молотую паприку, кладем лавровый лист, душистый перец, кладем томатную пасту, солим по вкусу и мешаем. Добавляем перец чили целиком, если вы любите остренькое и мелко нарезанный чеснок и мелко нарезанный свежий сельдерей.

И теперь варим все это дело 30 минут до полного приготовления. По вкусу можно отрегулировать вкус, добавив соль и сахар. В самом конце я добавила капусту мелко нашинкованную.

Как только все сварится, выключаем газ, закрываем крышкой.

Вот такая красная смесь получается. На вид напоминает борщ, только пахнет по-другому)

А мы этим делом займемся отвариванием лагманной лапши. Настоящие узбечки и узбеки закидают меня тухлыми помидорами, потому что я купила лапшу уже готовую) Ну, уж извините меня)

А, вообще, вытягивание домашней лапши для лагмана-это увлекательное действие, на которое я люблю смотреть, но сама не делаю)

В общем, отвариваем лапшу так, чтобы она не слиплась и поэтому в воду добавляем растительное масло и немного соли.

Как только лапша приготовится, мы ее промываем в холодной воде и раскладываем порционно по глубоким тарелкам.

А теперь заливаем до самых краев тарелки нашей вкусной мясной и овощной ароматной подливой!

Сверху украшаем зеленью. В идеале-это нарубленная мелко кинза. Но можно и петрушку.

Можно добавить ломтик лимона, а можно и чайную ложку столового яблочного уксуса. Потому что настоящий лагман должен быть с кислинкой!

ВУа-ля!

Вот такая вкусная красота у нас получилась! Пробуйте, это очень колоритное блюдо! Праздничное!

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 350 руб.