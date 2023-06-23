Рецепт: Лагман из баранины — Лагман по-узбекски

Ингредиенты:
баранина — 450 гр.;
лук репчатый — 200 гр.;
морковь — 200 гр.;
фасоль стручковая — 100 гр.;
болгарский красный перец — 200 гр.;
томаты — 200 гр.;
томатная паста — 50 гр.;
зеленая редька — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
паприка — 1 ч.л.;
зира — пол чайной ложки;
лавровый лист — 1 шт.;
бадьян — 1 звездочка;
перец душистый — 5 шт.;
сахар — 1 ч.л.;
кинза свежая — пол пучка
Способ приготовления: Лагман из баранины-это одно из моих любимых восточных блюд, которое сильно распространено в Узбекистане. Рецептов приготовления-множество, собственно, как и у борща, но в нашей семье любят именно такой, о котором сейчас пойдет речь.
В переводе «лагман» обозначает «лапша», конечно же домашнего приготовления, потому что так вкуснее, но можно купить и магазинную, что, собственно, я и сделала.
Товарищи, в список ингредиентов много компонентов не влезло, поэтому, буду указывать здесь, в тексте, в описании.
Итак, приступаем к приготовлению!
Нам понадобится казан. У меня дома в наличии аж три штуки. Три толстостенные посудины.
Казан должен быть сухой и чистый, иначе все подгорит.
Пусть пока стоит. А мы займемся подготовкой мяса и овощей. Вначале порежем свежую баранину с жирком. Мясо я никогда не мою. А вы-как хотите. А если помоете, то обсушите всенепременно!
Режем достаточно мелко. На кубики. Обязательно положите бараний курдюк. Также мелко-мелко нарежьте и сложите в отдельную посуду.
Теперь к овощам. Лук режем кубиками и тоже в отдельную тарелку убираем.
Морковь режем такими же кусочками, что и лук.
Тоже самое делаем с болгарским перчиком.
Стручковую фасоль нарезаем на брусочки, чеснок мелко рубим острым ножом.
Зеленую редьку нарезаем аналогично кубиками.
Помидоры, соответственно, так же.
А еще, можно взять небольшой кусочек белокачаной капусты, но можно обойтись и без нее, но я все же добавлю и нашинкую ее в произвольном порядке.
Кинзу и зеленый сельдерей мелко нарубаем и откладываем в сторону.
Итак, приступаем к процессу жарки ингредиентов. Делаем это последовательно в таком порядке.
Наливаем масло в казан и прогреваем его. Далее, закидываем очень ароматную и вкусную специю под названием бадьян. Восточная кухня без него-это как борщ без свеклы.
Пусть бадьян отдаст все эфирные масла и запах нашему горячему маслу и только потом мы закидываем наш лучок и начинаем постоянно перемешивать, чтобы он не подгорел.
Всегда при жарке лука я добавляю сахар, так получается вкуснее. Карамельный лук я называю)
Теперь отправляем кусочки мяса вместе с курдюком. Курдюк добавит дополнительный сладковатый аромат и жир. Это очень вкусно!
Сразу же, закидываем зиру, еще одну восточную специю и жарим все вместе постоянно перемешивая.
Как только мясо запечатает все свои соки в корочку, то добавляем по вкусу соль. Солим в меру, потому что в процессе готовки мы будем дополнительно досаливать наше блюдо.
Как мясо обжарится, то закидываем морковку, перемешиваем.
И как только морковка будет почти готова, то добавляем болгарский перчик.
Почти сразу же закидываем мелко порубленные томаты.
Все тщательно сошкрябываем со стенок казана и мешаем.
Ждем 2-3 минуты и только теперь идет очередь зеленой редьки.
Жарим, тушим и заливаем всю нашу смесь кипятком, практически полный казан.
Забрасываем немного свежей кинзы, молотый кориандр, примерно с пол чайной ложки, молотую паприку, кладем лавровый лист, душистый перец, кладем томатную пасту, солим по вкусу и мешаем. Добавляем перец чили целиком, если вы любите остренькое и мелко нарезанный чеснок и мелко нарезанный свежий сельдерей.
И теперь варим все это дело 30 минут до полного приготовления. По вкусу можно отрегулировать вкус, добавив соль и сахар. В самом конце я добавила капусту мелко нашинкованную.
Как только все сварится, выключаем газ, закрываем крышкой.
Вот такая красная смесь получается. На вид напоминает борщ, только пахнет по-другому)
А мы этим делом займемся отвариванием лагманной лапши. Настоящие узбечки и узбеки закидают меня тухлыми помидорами, потому что я купила лапшу уже готовую) Ну, уж извините меня)
А, вообще, вытягивание домашней лапши для лагмана-это увлекательное действие, на которое я люблю смотреть, но сама не делаю)
В общем, отвариваем лапшу так, чтобы она не слиплась и поэтому в воду добавляем растительное масло и немного соли.
Как только лапша приготовится, мы ее промываем в холодной воде и раскладываем порционно по глубоким тарелкам.
А теперь заливаем до самых краев тарелки нашей вкусной мясной и овощной ароматной подливой!
Сверху украшаем зеленью. В идеале-это нарубленная мелко кинза. Но можно и петрушку.
Можно добавить ломтик лимона, а можно и чайную ложку столового яблочного уксуса. Потому что настоящий лагман должен быть с кислинкой!
ВУа-ля!
Вот такая вкусная красота у нас получилась! Пробуйте, это очень колоритное блюдо! Праздничное!
Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 350 руб.