Рецепт: Лапша удон — с куриным филе и овощами

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Ингредиенты:
филе куриного бедра и голени — 200 гр.;
кисло-сладкий соус — 2 ст.л.;
лук репчатый — 0,5 гт.;
томаты — 1 шт.;
перец красный сладкий — 0,5 шт.;
стебель сельдерея — 0,5 шт.;
лапша удон — 150 гр.
Способ приготовления: Лапша удон и блюда из неё уже давно не являются экзотикой, которую можно заказать только в ресторане. Сейчас любая хозяйка может приготовить блюдо паназиатской кухни у себя дома из вполне доступных продуктов. Я в этот раз буду готовить лапшу удон с куриным филе и овощами.

Филе куриного бедра и грудки нарезаем небольшими кусочками. Маринуем курочку в покупном кисло-сладком соусе в течение получаса.

Рецепт: Лапша удон - с куриным филе и овощами

Замаринованное куриное филе выкладываем на сковородку с луком, порезанным четвертинками колец и мелко нарезанным помидором. Обжариваем всё до изменения цвета.

Рецепт: Лапша удон - с куриным филе и овощами

Добавляем половинку сладкого красного перца, нарезанного тонкими удлиненными брусочками и измельчённый стебель сельдерея.

Рецепт: Лапша удон - с куриным филе и овощами

Для заправки возьмём две столовые ложки соевого соуса. Заливаем его в сковородку.

Рецепт: Лапша удон - с куриным филе и овощами

Растворяем в половине стакана воды одну чайную ложку кукурузного крахмала. Растворенный крахмал также отправляем в сковородку, постоянно помешивая, чтобы соус загустел.

Рецепт: Лапша удон - с куриным филе и овощами

Параллельно лапшу удон замачиваем в горячей воде в течение десяти минут. Варить её не надо, поскольку она ещё будет доходить до готовности в соусе с куриным филе и овощами, но не «расползется».

Рецепт: Лапша удон - с куриным филе и овощами

Лапшу выкладываем в сковородку к курице с овощами в соусе. Тут она дойдёт до готовности за три минуты.

Рецепт: Лапша удон - с куриным филе и овощами

Готовую лапшу удон с овощами и куриным филе подаем столу, сервировав блюдо палочками.

Рецепт: Лапша удон - с куриным филе и овощами

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин.

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