Рецепт: Лапша удон — с куриным филе и овощами

Ингредиенты:

филе куриного бедра и голени — 200 гр.;

кисло-сладкий соус — 2 ст.л.;

лук репчатый — 0,5 гт.;

томаты — 1 шт.;

перец красный сладкий — 0,5 шт.;

стебель сельдерея — 0,5 шт.;

лапша удон — 150 гр.

Способ приготовления: Лапша удон и блюда из неё уже давно не являются экзотикой, которую можно заказать только в ресторане. Сейчас любая хозяйка может приготовить блюдо паназиатской кухни у себя дома из вполне доступных продуктов. Я в этот раз буду готовить лапшу удон с куриным филе и овощами.

Филе куриного бедра и грудки нарезаем небольшими кусочками. Маринуем курочку в покупном кисло-сладком соусе в течение получаса.

Замаринованное куриное филе выкладываем на сковородку с луком, порезанным четвертинками колец и мелко нарезанным помидором. Обжариваем всё до изменения цвета.

Добавляем половинку сладкого красного перца, нарезанного тонкими удлиненными брусочками и измельчённый стебель сельдерея.

Для заправки возьмём две столовые ложки соевого соуса. Заливаем его в сковородку.

Растворяем в половине стакана воды одну чайную ложку кукурузного крахмала. Растворенный крахмал также отправляем в сковородку, постоянно помешивая, чтобы соус загустел.

Параллельно лапшу удон замачиваем в горячей воде в течение десяти минут. Варить её не надо, поскольку она ещё будет доходить до готовности в соусе с куриным филе и овощами, но не «расползется».

Лапшу выкладываем в сковородку к курице с овощами в соусе. Тут она дойдёт до готовности за три минуты.

Готовую лапшу удон с овощами и куриным филе подаем столу, сервировав блюдо палочками.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин.