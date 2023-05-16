Рецепт: Легкий штрудель из лаваша — С яблоком, бананом и хрустящей корочкой

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

банан — 1 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

мягкий творожок — 180 гр.

Способ приготовления: Доброго времени суток, хочу поделиться с Вами рецепт ком быстрого десерта, который готовится легко и просто, кроме того не навредит Вашей фигуре. Для приготовления нам понадобится

Если уж кто-то беспокоится о каллорийности творожка, можете заменить на обычный творог. Смотрите на свой вкус.

Начнем с того, что очистим яблоко. Для приготовления я использую сорт Голден, он вмеру сладкий, трем на крупной тёрке.

К яблоку добавляем банан и хорошенько перемешиваем.

Теперь добавляем творожок, он соединит наши фрукты и сделает массу более однородной

Далее отделите белок яйца и добавьте к фруктовой массе, перемешиваем.

Теперь разворачиваем лаваш и равномерно распределите начинку по всей его поверхности.

Скручиваем в рулет

Сверху промазываем желтком. И отправляем в духовку запекаться при температуре 180 градусов до румяности.

После приготовления посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.