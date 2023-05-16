Рецепт: Легкий штрудель из лаваша — С яблоком, бананом и хрустящей корочкой

Ингредиенты:
тонкий лаваш — 1 шт.;
яблоко — 1 шт.;
банан — 1 шт.;
яйца куриные — 1 шт.;
мягкий творожок — 180 гр.
Способ приготовления: Доброго времени суток, хочу поделиться с Вами рецепт ком быстрого десерта, который готовится легко и просто, кроме того не навредит Вашей фигуре. Для приготовления нам понадобится
Если уж кто-то беспокоится о каллорийности творожка, можете заменить на обычный творог. Смотрите на свой вкус.
Начнем с того, что очистим яблоко. Для приготовления я использую сорт Голден, он вмеру сладкий, трем на крупной тёрке.
К яблоку добавляем банан и хорошенько перемешиваем.
Теперь добавляем творожок, он соединит наши фрукты и сделает массу более однородной
Далее отделите белок яйца и добавьте к фруктовой массе, перемешиваем.
Теперь разворачиваем лаваш и равномерно распределите начинку по всей его поверхности.
Скручиваем в рулет
Сверху промазываем желтком. И отправляем в духовку запекаться при температуре 180 градусов до румяности.
После приготовления посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.