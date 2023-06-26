Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью — На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

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Ингредиенты:
кефир — 1 стакан;
мука — 2 стакана;
яйца куриные — 2 шт;
укроп — по вкусу;
соль — 0,5 чайной ложки;
сыр (брынза) — 150 гр;
творог — 100 гр;
растительное масло для жарки — 50 мл;
масло сливочное — 10 гр;
сода пищевая — 0, 5 чайной ложки
Способ приготовления: ВамЧто такое хачапури? В переводе с грузинского «Хача» — это сыр или творог, а «Пури» — лепешка или хлеб.
Очень вкусно и красиво смотрится настоящий хачапури- лодочкой, но его готовить долго. Поэтому мы сегодня приготовим ленивый хачапури. Может и не так красиво, зато быстро и не менее вкусно.
Быстрая сытная выпечка на завтрак или ужин.
Рецепт из серии » Гости на пороге».

Сначала приготовим тесто.
В глубокую миску нальём 1 стакан кефира и слегка подогреем его на плите. Совсем немножечко на медленном огне, чтоб кефир стал лишь слегка теплее комнатной температуры.

Положим в него половину чайной ложки соды. В тепленьком кефире сода сразу заиграет и даст шапочку пены.
Сода отлично загасится в кефире и абсолютно не будет ощущаться в тесте. Тесто же от соды будет воздушным.

Разобьём туда же одно яйцо
(второе яйцо оставим для начинки хачапури).

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Все хорошо взобьем вилкой или венчиком.
Добавим в будущее тесто половину чайной ложки соли.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Просеем сюда же два стакана муки.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Замешиваем тесто, кладём его в пакет и оставляем минут на 20 в теплом месте.
Тесто получается очень нежное, мягкое, податливое, но к рукам не липнет.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Теперь, когда тесто отдыхает, пришла пора приготовить начинку для нашего ленивого хачапури.
Натираем кусочек брынзы или любого твердого сыра на крупной тёрке.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

На тёртую брынзу разбиваем оставшееся (одно) яйцо.

Сюда же высыпаем творог.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Солить не надо, если положили брынзу. Если сыр несоленный, то можно и посолить по вкусу. А ещё можно и поперчить по вкусу.

Мелко нарезаем несколько веточек укропа и добавляем его в сырную начинку. Все хорошо перемешиваем. Сытная и ароматная начинка готова.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Колобок теста разрезаем пополам. У нас будет два больших ленивых хачапури.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Тесто раскатываем в тонкий круглый пласт толщиной примерно 0,5 см.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

В середину пласта кладём половину начинки.

Поднимаем края теста кверху и произвольно залепляем, чтобы получилось типа колобка, придавливаем рукой.

Затем ленивый хачапури немного раскатываем скалкой.

Точно так же поступаем со второй половиной теста и начинкой.

На сковороду наливаем немного растительного масла и хорошо его прогреваем.
Кладём хачапури швом вниз.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Обжариваем хачапури с обеих сторон на среднем огне примерно по три- пять минут с каждой стороны. Я обычно при жарке ленивых хачапури накрываю сковороду крышкой.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Горячий ленивый хачапури смазываем сливочным маслом.

Из указанных ингредиентов получается два огромных хачапури. Я жарила их на сковороде диаметром 24 см.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Если хотите чтоб хачапури были размером поменьше, разделите тесто на три или даже на четыре части .

Вот такие аппетитные и вкусные ленивые хачапури с сыром и творогом получились. Ими можно накормить на завтрак всю семью. Быстро и вкусно!

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Разрезаем готовый хачапури на четыре части и подаём к столу.

Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью - На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Очень вкусно с молоком.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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