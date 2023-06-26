Рецепт: Ленивые хачапури с творогом, сыром и зеленью — На кефире: быстро и очень вкусно. Жарим на сковороде

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан;

мука — 2 стакана;

яйца куриные — 2 шт;

укроп — по вкусу;

соль — 0,5 чайной ложки;

сыр (брынза) — 150 гр;

творог — 100 гр;

растительное масло для жарки — 50 мл;

масло сливочное — 10 гр;

сода пищевая — 0, 5 чайной ложки

Способ приготовления: ВамЧто такое хачапури? В переводе с грузинского «Хача» — это сыр или творог, а «Пури» — лепешка или хлеб.

Очень вкусно и красиво смотрится настоящий хачапури- лодочкой, но его готовить долго. Поэтому мы сегодня приготовим ленивый хачапури. Может и не так красиво, зато быстро и не менее вкусно.

Быстрая сытная выпечка на завтрак или ужин.

Рецепт из серии » Гости на пороге».

Сначала приготовим тесто.

В глубокую миску нальём 1 стакан кефира и слегка подогреем его на плите. Совсем немножечко на медленном огне, чтоб кефир стал лишь слегка теплее комнатной температуры.

Положим в него половину чайной ложки соды. В тепленьком кефире сода сразу заиграет и даст шапочку пены.

Сода отлично загасится в кефире и абсолютно не будет ощущаться в тесте. Тесто же от соды будет воздушным.

Разобьём туда же одно яйцо

(второе яйцо оставим для начинки хачапури).

Все хорошо взобьем вилкой или венчиком.

Добавим в будущее тесто половину чайной ложки соли.

Просеем сюда же два стакана муки.

Замешиваем тесто, кладём его в пакет и оставляем минут на 20 в теплом месте.

Тесто получается очень нежное, мягкое, податливое, но к рукам не липнет.

Теперь, когда тесто отдыхает, пришла пора приготовить начинку для нашего ленивого хачапури.

Натираем кусочек брынзы или любого твердого сыра на крупной тёрке.

На тёртую брынзу разбиваем оставшееся (одно) яйцо.

Сюда же высыпаем творог.

Солить не надо, если положили брынзу. Если сыр несоленный, то можно и посолить по вкусу. А ещё можно и поперчить по вкусу.

Мелко нарезаем несколько веточек укропа и добавляем его в сырную начинку. Все хорошо перемешиваем. Сытная и ароматная начинка готова.

Колобок теста разрезаем пополам. У нас будет два больших ленивых хачапури.

Тесто раскатываем в тонкий круглый пласт толщиной примерно 0,5 см.

В середину пласта кладём половину начинки.

Поднимаем края теста кверху и произвольно залепляем, чтобы получилось типа колобка, придавливаем рукой.

Затем ленивый хачапури немного раскатываем скалкой.

Точно так же поступаем со второй половиной теста и начинкой.

На сковороду наливаем немного растительного масла и хорошо его прогреваем.

Кладём хачапури швом вниз.

Обжариваем хачапури с обеих сторон на среднем огне примерно по три- пять минут с каждой стороны. Я обычно при жарке ленивых хачапури накрываю сковороду крышкой.

Горячий ленивый хачапури смазываем сливочным маслом.

Из указанных ингредиентов получается два огромных хачапури. Я жарила их на сковороде диаметром 24 см.

Если хотите чтоб хачапури были размером поменьше, разделите тесто на три или даже на четыре части .

Вот такие аппетитные и вкусные ленивые хачапури с сыром и творогом получились. Ими можно накормить на завтрак всю семью. Быстро и вкусно!

Разрезаем готовый хачапури на четыре части и подаём к столу.

Очень вкусно с молоком.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.