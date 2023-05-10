Рецепт: Лепешка с сыром На завтрак — с ветчиной и овощами на сковороде.

Ингредиенты:

лепешка mission со злаками — 4 шт.;

сыр твердый — по вкусу;

морковь натертая с чесноком и майонезом — по вкусу;

яйца куриные — 1 шт.;

сметана — 2 ст.ложки;

ветчинная колбаса — 5 кружков;

огурец свежий маленький — по вкусу;

растительное масло для обжарки — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Обычный наш завтрак состоит либо из омлета, либо каши или творога. Ну, а для разнообразия, я иногда ещё предпочитаю различные блюда быстрого приготовления. Например, вот такие лепёшки.

Начинка может быть любая. Я как всегда делаю из того, что было. Так же и форму лепёшки можно сделать как показано на рисунке. То есть классический вариант. Но я не стремлюсь с заворачивать, а делаю гораздо проще. На одну порцию беру две лепёшки и делаю типа «закрытой пиццы». Поэтому в рецепте указано 4 лепёшки, это на две порции.

Обжариваю лепёшку на сковороде. Налила немного растительного масло на разогретую сковороду. Положила первую лепёшку и добавила немного моркови с майонезом и чесноком. А точнее ложку морковного салата

Далее добавила ветчинную колбаску нарезанную полукругом. И немного огурца. Всё это может быть нарезано и мельче. Дело вкуса.

Смешала яйцо со сметаной (можно с майонезом).

Натёрла сыр твёрдых сортов. У меня Российский.

Добавила сыр к сметане и яйцам, перемешала. Получилась такая скрепляющая начинка для лепёшек.

Вылила в центр лепёшки.

Положила сверху вторую лепёшку и слегка придавила.

Накрыла крышкой и обжарила несколько минут с одной стороны. Когда внутри произошло расплавление сыра и схватилось с яйцом, перевернула на другую сторону. Обжарила ещё несколько минут. Это всё на глаз. Так же как блины.

Выложила на тарелку.

Внутри все равномерно запеклось. Можно завтракать. Такая лепёшка в завтрак хоть с кофе, хоть с чаем. Можно есть просто с соусом, кому что нравится.

Кому нужно вкус более острый, то можно смазать майонезом или кетчупом. Лично мне всего хватило. Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.