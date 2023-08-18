Рецепт: Летний овощной салат — Витаминный салат с пряной заправкой

Ингредиенты:

лук репчатый — 0,5 шт.;

лук зеленый — 10 гр;

салат айсберг — 10 гр.;

укроп — по вкусу;

зелень петрушки — по вкусу;

руккола — по вкусу;

базилик зеленый — по вкусу;

базелик фиолетовый — по вкусу;

огурец — 1 шт.;

томаты — 1 шт.;

перец сладкий зеленый — 1 шт.;

смородина красная — по вкусу;

сметана — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

черный свежемолотый перец — по вкусу;

орегано сушенный — по вкусу

Способ приготовления: Этот салат очень хорош летом в жаркую погоду, когда не хочется какой-то тяжелой и калорийной пищи. В нем очень много витаминов, совсем немного жира, но зато очень много клетчатки, что делает его весьма полезным для диетического питания. Небольшое количество присутствующей здесь красной смородины добавит пикантную кислинку, сладость и необычность нашему летнему салату.

Сначала выкладываем в салатницу порезанный четвертинками колец репчатый лук и мелко нарезанные перья зеленого лука.

Затем помещаем туда же мелко порванный руками салат «Айсберг». Не стоит его резать ножом, так как он, во-первых, может дать сок и превратиться в кашу, а во-вторых, окислиться от прикосновения с металлом ножа.

Всегда хочется добавить мелко порезанную зелень укропа, петрушки, рукколы, а так же фиолетового и зеленого лимонного базилика.

Не обойдётся такой салат без произвольный образом порезанного огурца, помидора и сладкого зелёного сезонного перца.

Я ещё очень интересно добавить в овощам и зелени красную смородину и заправку из сметаны с добавлением небольшого количества соли, черного молотого перца и сушеного орегано.

Готовый салат перемешиваем и подаем его, как холодный свежий гарнир к отварной курице.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.