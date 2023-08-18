Рецепт: Летний овощной салат — Витаминный салат с пряной заправкой

Ингредиенты:
лук репчатый — 0,5 шт.;
лук зеленый — 10 гр;
салат айсберг — 10 гр.;
укроп — по вкусу;
зелень петрушки — по вкусу;
руккола — по вкусу;
базилик зеленый — по вкусу;
базелик фиолетовый — по вкусу;
огурец — 1 шт.;
томаты — 1 шт.;
перец сладкий зеленый — 1 шт.;
смородина красная — по вкусу;
сметана — 2 ст.л.;
соль — по вкусу;
черный свежемолотый перец — по вкусу;
орегано сушенный — по вкусу
Способ приготовления: Этот салат очень хорош летом в жаркую погоду, когда не хочется какой-то тяжелой и калорийной пищи. В нем очень много витаминов, совсем немного жира, но зато очень много клетчатки, что делает его весьма полезным для диетического питания. Небольшое количество присутствующей здесь красной смородины добавит пикантную кислинку, сладость и необычность нашему летнему салату.
Сначала выкладываем в салатницу порезанный четвертинками колец репчатый лук и мелко нарезанные перья зеленого лука.
Затем помещаем туда же мелко порванный руками салат «Айсберг». Не стоит его резать ножом, так как он, во-первых, может дать сок и превратиться в кашу, а во-вторых, окислиться от прикосновения с металлом ножа.
Всегда хочется добавить мелко порезанную зелень укропа, петрушки, рукколы, а так же фиолетового и зеленого лимонного базилика.
Не обойдётся такой салат без произвольный образом порезанного огурца, помидора и сладкого зелёного сезонного перца.
Я ещё очень интересно добавить в овощам и зелени красную смородину и заправку из сметаны с добавлением небольшого количества соли, черного молотого перца и сушеного орегано.
Готовый салат перемешиваем и подаем его, как холодный свежий гарнир к отварной курице.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин.