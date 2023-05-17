Рецепт: Ливерная колбаса — плюс ливерный паштет в духовке

Ингредиенты:
печень — 500 гр;
сердце — 500 гр;
легкое — 500 гр;
требуха — 500 гр;
мозги — 500 гр;
лук репчатый — 3-4 шт;
чеснок — 4 зуб;
оболочка для колбас — по необходимости
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления домашней колбасы. На этот раз это ливерная колбаса. По себестоимости она выходит в разы дешевле, а по качеству несомненно лучше (потому что вы сами выбираете продукты).
Итак ливерную колбасу я приготовила из таких продуктов.
Это свиное сердце и легкое (приблизительно по полкило).
Все отвариваем.
Берем свиную или говяжью печень.
Еще я добавила свиные мозги.
И требуху.
Все отвариваем.
Все отваренные потроха перебиваем в блендере или пропускаем через мясорубку.
В колбасу обязательно добавляем много репчатого лука и чеснок.
Все перебиваем.
К фаршу добавляем три яйца, соль, перец и специи по вкусу. Можете добавить нитритную соль.
Тщательно перемешиваем фарш.
Теперь даем фаршу немного постоять и займемся непосредственно приготовлением колбасы.
Я использовала натуральную свиную оболочку.
Натягиваем ее на специальную насадку для колбасы при мясорубке.
Пропускаем воздух, завязываем кончик оболочки и начинаем начинять фаршем.
Колбаска готова. Мы решили ее пока просто заморозить.
У меня так вышло, что оболочка закончилась, а фарша осталось достаточно много. Мы решили сделать ливерный паштет, так как в фарше были сырые яйца, решили паштет запечь в духовке.
В форме для выпечки поставили в разогретую духовку до 180 градусов на час.
Ливерный паштет готов. Получился очень вкусным.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.