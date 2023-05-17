Рецепт: Ливерная колбаса — плюс ливерный паштет в духовке

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Ингредиенты:
печень — 500 гр;
сердце — 500 гр;
легкое — 500 гр;
требуха — 500 гр;
мозги — 500 гр;
лук репчатый — 3-4 шт;
чеснок — 4 зуб;
оболочка для колбас — по необходимости
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления домашней колбасы. На этот раз это ливерная колбаса. По себестоимости она выходит в разы дешевле, а по качеству несомненно лучше (потому что вы сами выбираете продукты).

Итак ливерную колбасу я приготовила из таких продуктов.

Это свиное сердце и легкое (приблизительно по полкило).

Все отвариваем.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Берем свиную или говяжью печень.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Еще я добавила свиные мозги.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

И требуху.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Все отвариваем.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Все отваренные потроха перебиваем в блендере или пропускаем через мясорубку.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

В колбасу обязательно добавляем много репчатого лука и чеснок.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Все перебиваем.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

К фаршу добавляем три яйца, соль, перец и специи по вкусу. Можете добавить нитритную соль.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Тщательно перемешиваем фарш.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Теперь даем фаршу немного постоять и займемся непосредственно приготовлением колбасы.

Я использовала натуральную свиную оболочку.

Натягиваем ее на специальную насадку для колбасы при мясорубке.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Пропускаем воздух, завязываем кончик оболочки и начинаем начинять фаршем.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Колбаска готова. Мы решили ее пока просто заморозить.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

У меня так вышло, что оболочка закончилась, а фарша осталось достаточно много. Мы решили сделать ливерный паштет, так как в фарше были сырые яйца, решили паштет запечь в духовке.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

В форме для выпечки поставили в разогретую духовку до 180 градусов на час.

Ливерный паштет готов. Получился очень вкусным.

Рецепт: Ливерная колбаса - плюс ливерный паштет в духовке

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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