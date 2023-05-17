Рецепт: Ливерная колбаса — плюс ливерный паштет в духовке

Ингредиенты:

печень — 500 гр;

сердце — 500 гр;

легкое — 500 гр;

требуха — 500 гр;

мозги — 500 гр;

лук репчатый — 3-4 шт;

чеснок — 4 зуб;

оболочка для колбас — по необходимости

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления домашней колбасы. На этот раз это ливерная колбаса. По себестоимости она выходит в разы дешевле, а по качеству несомненно лучше (потому что вы сами выбираете продукты).

Итак ливерную колбасу я приготовила из таких продуктов.

Это свиное сердце и легкое (приблизительно по полкило).

Все отвариваем.

Берем свиную или говяжью печень.

Еще я добавила свиные мозги.

И требуху.

Все отвариваем.

Все отваренные потроха перебиваем в блендере или пропускаем через мясорубку.

В колбасу обязательно добавляем много репчатого лука и чеснок.

Все перебиваем.

К фаршу добавляем три яйца, соль, перец и специи по вкусу. Можете добавить нитритную соль.

Тщательно перемешиваем фарш.

Теперь даем фаршу немного постоять и займемся непосредственно приготовлением колбасы.

Я использовала натуральную свиную оболочку.

Натягиваем ее на специальную насадку для колбасы при мясорубке.

Пропускаем воздух, завязываем кончик оболочки и начинаем начинять фаршем.

Колбаска готова. Мы решили ее пока просто заморозить.

У меня так вышло, что оболочка закончилась, а фарша осталось достаточно много. Мы решили сделать ливерный паштет, так как в фарше были сырые яйца, решили паштет запечь в духовке.

В форме для выпечки поставили в разогретую духовку до 180 градусов на час.

Ливерный паштет готов. Получился очень вкусным.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.